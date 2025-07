Kicillof sobre YPF: "Esta sentencia es un disparate jurídico y hace prevalecer intereses privados"

El gobernador bonaerense sostuvo que, antes de la expropiación estatal, el país había perdido su capacidad de autoabastecimiento. "La Argentina se convirtió en el años 2011 en un país deficitario. Esto es principalmente atribuible al desempeño de Repsol. Se hace cargo de la compañía y empieza a desmenguar energía y pone en jaque la economía argentina en su conjunto" explicó el gobernador y luego agregó: "Esto es importante porque por la gestión de Repsol no solo faltan combustibles, sino divisas y se genera la necesidad de importación, a un precio de 100 dólares el barril".

"Entre los primeros problemas del YPF privatizado era Vaca Muerta, un yacimiento no convencional y por cambios tecnológicos, de rentabilidad, se vuelve posible explotar. Repsol con Vaca Muerta no hace nada, nos quedábamos sin energía y sin reservas y decide poner en venta Vaca Muerta en pedacitos", sentenció Kicillof. "No hubo inversión en producción, ni exploración, ni inversión. Repsol no solo venía destruyendo la compañía, sino que limitaba la explotación. Sin recuperación de YPF no había Vaca Muerta, ni puesta marcha de la recuperación de hidrocarburos en Argentina".

"Luego de recuperar la compañía se puso en marcha Vaca Muerta. Se empezaron a encontrar resultados. Siempre se hizo con inversión del Estado porque es un trabajo y negocio de mucha riesgo. Como resultado de eso, no solo se recuperó la producción energética, en el año 2024, el superávit enérgico alcanzo, 5.696 millones de dólares. En poco tiempo, se alcanzó nuevamente y se logró el objetivo".

"Se preservó el paquete accionario de Repsol, el 51% permitía no solo tomar el control de la compañía y la mejora, sino que además que fuera una compañía mixta, público y privada. Y que flota, cuyas acciones se compran y se venden", detalló Kicillof.

Kicillof obre el fallo estadounidense

"Estoy convencido que ningún juez argentino, por más que sea simpatizante de un sector u otro, puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York", sostuvo el gobernador.

"Esta sentencia es un disparate jurídico, hace es prevalecer intereses privados, con base en un estatuto de la compañía por sobre la potestad de expropiación de la Constitución Nacional. Es por ello, que han aparecido otros interesados acompañando la posición argentina, que en primera instancia puede ocurrir en otros países con situaciones similares".

"Hoy en día este fallo está apelado. La jueza Preska lo que plantea es darle la razón a este fondo y pone un monto a la sentencia que está cuestionado", explicó Kicillof.

"Los demandante dijeron que quisieron cobrar con las acciones de YPF y se presenta una cuestión: según la ley solo pueden ser dispuestas por dos tercios del Congreso Nacional. Todo esto que está en cuestión no es verdad y es cuestionable, lo que no hace imposible que una jueza falle a favor de los fondos buitre. Lo escandaloso es que esto se esté juzgando en Nueva York y que nuestra Constitución no valga nada", comentó

"Es una agresión a la soberanía argentina. Ningún juez de Nueva York tiene derecho a decir que nuestra Constitución vale menos que un papel votado entre accionistas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le dice a la jueza que no puede ir sobre las acciones de YPF", señaló el gobernador.

"Quien gobierna en la Argentina es Milei y su gobierno quiere privatizarlo todo. Lo primero que destaco es que, a su modo, lo que dice es que se va a apelar la decisión, que la Argentina está en contra. Pero él sostiene que la culpa la tengo yo o quienes participamos de la decisión de la expropiación", sostuvo

"Es peligroso que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes, contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo el interés nacional", sentenció.

"Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética y a YPF. Esto está siendo apelado y estamos en un camino a sentencias inadecuadas e ilegales. Milei debe defender a YPF, la argentina y el Gobierno. Pero sabemos que él entró como un topo a destruir el Estado, pone en riesgo el futuro de la Argentina", concluyó Kicillof.

"Es gravísimo y que a YPF hay que defenderla. YPF no se vende y menos se entrega o se regala", manifestó.