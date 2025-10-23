Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Comenzarán las series por la ronda semifinal del Torneo Oficial U21, pautada al mejor de tres partidos. El repaso

23 de octubre 2025 · 18:40hs
Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Este viernes comenzarán las dos series por la ronda semifinal del Torneo Oficial U21, pautada al mejor de tres partidos. El número uno de la fase regular, Banco Provincial, recibirá a Almagro, en tanto República del Oeste hará lo propio con Rivadavia Juniors.

TORNEO OFICIAL U21 - SEMIFINALES - JUEGO 1

Viernes 24 de octubre

21.30 Banco Provincial vs. Almagro

21.30 República del Oeste vs. Rivadavia Juniors

TORNEO OFICIAL U21 - RONDA DEL 5° AL 8° LUGAR - JUEGO 1

Viernes 24 de octubre

21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF)

21.30 Gimnasia vs. Regatas (SF)

TORNEO OFICIAL U21 - RONDA DEL 9° AL 12° LUGAR - JUEGO 1

Viernes 24 de octubre

21.30 Macabi vs. CUST

21.30 El Quillá vs. Alma Juniors

