Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21
Comenzarán las series por la ronda semifinal del Torneo Oficial U21, pautada al mejor de tres partidos. El repaso
Por Ovación
23 de octubre 2025 · 18:40hs
TORNEO OFICIAL U21 - SEMIFINALES - JUEGO 1
Viernes 24 de octubre
21.30 Banco Provincial vs. Almagro
21.30 República del Oeste vs. Rivadavia Juniors
TORNEO OFICIAL U21 - RONDA DEL 5° AL 8° LUGAR - JUEGO 1
Viernes 24 de octubre
21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF)
21.30 Gimnasia vs. Regatas (SF)
TORNEO OFICIAL U21 - RONDA DEL 9° AL 12° LUGAR - JUEGO 1
Viernes 24 de octubre
21.30 Macabi vs. CUST
21.30 El Quillá vs. Alma Juniors