El hijo del histórico acordeonista de Los Palmeras contó cómo atraviesa el duelo, confirmó que mantuvo contacto reciente con el cantante y descartó las versiones de conflictos entre ambas familias. También pidió concientizar sobre la salud mental y el odio en las redes sociales.

Marcos Camino Jr . rompió el silencio tras la muerte de su padre, el histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras , fallecido el 10 de noviembre a los 76 años en Santa Fe. En una entrevista con el programa DDM, que se emite por América TV, el músico de 28 años habló sobre el duelo, el futuro de la banda y las versiones que circularon en torno a la relación de su familia con Rubén “Cacho” Deicas.

Uno de los puntos centrales de la charla fue el vínculo con el histórico cantante de la cumbia santafesina. Camino Jr. confirmó que habló telefónicamente con Deicas apenas dos días antes de la entrevista y desmintió que exista una disputa entre ambos entornos familiares.

“Es el ícono más grande que tenemos en la cumbia. La historia con Los Palmeras es muy fuerte, a mí me conoce de recién nacido”, expresó al referirse al vocalista, con quien mantiene un vínculo de muchos años.

En ese sentido, explicó que la conversación reciente estuvo relacionada con cuestiones laborales y aseguró que no hubo una ruptura personal entre las familias. También recordó que su padre había invitado a Deicas a compartir la recepción del Martín Fierro de la Música y que ambos llegaron a conversar telefónicamente sobre esa posibilidad.

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“No hay tal guerra. Ellos se separaron como socios, porque eran socios. ¿En cuántas empresas se separan los socios?”, planteó. Además, destacó el gesto de los hijos del cantante, quienes le enviaron sus condolencias tras el fallecimiento de su padre: “A mí me mandaron el pésame, como me lo han mandado muchas personas, y se los agradecí de todo corazón”.

El duelo y la continuidad del legado de Los Palmeras

Durante la entrevista, el joven músico también describió cómo atraviesa los primeros días sin su padre. Contó que decidió pasar el fin de semana junto a su familia, su pareja y sus amigos, y reconoció que el dolor sigue presente en su vida cotidiana.

“El fin de semana me lo tomé para quedarme con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Realmente lloré todos los días, llego a mi departamento, tengo cosas de él y lloro”, relató.

A pesar del difícil momento personal, Camino Jr. retomó el lunes sus compromisos laborales en Buenos Aires y explicó que tiene la responsabilidad de continuar con el proyecto musical que encabeza desde febrero de este año. Además de Los Palmeras, también está a cargo de Los Palmae y de la estructura empresarial vinculada a ambos conjuntos.

“No me olvido de que estoy al frente de 50 familias también, porque Los Palmeras es una empresa muy grande y alguien tiene que estar”, señaló. Y agregó: “Sigo tocando el acordeón por él, como parte de un homenaje”.

El músico aseguró que continuará trabajando para sostener el legado de su padre: “Voy a trabajar hasta el último día por Los Palmeras porque era el sueño de él”.

Desmintió internas familiares y habló sobre la salida de su padre del grupo

Otro de los temas abordados fueron las versiones sobre supuestas diferencias entre Marcos Camino y sus medias hermanas, Analía y Silvina. El joven negó que exista un enfrentamiento y explicó que las declaraciones que habían generado especulaciones fueron sacadas de contexto.

“Las vi, estuve con ellas y charlé en el velorio, cuando llegué de Formosa. No hay tal guerra familiar ni internas; estábamos sufriendo como hijos porque se nos fue un padre”, sostuvo.

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También se refirió a la salida de su padre de Los Palmeras en febrero, una decisión que, según contó, fue difícil después de una vida dedicada a la música y a las giras. Explicó que, una vez que dejó de integrar formalmente la agrupación, Marcos Camino comenzó a disfrutar de otra manera de su vida y mantuvo el contacto con el entorno del conjunto.

“Mi papá tuvo una vida dedicada a Los Palmeras y realmente fue duro para él también dejar en febrero, cuando deja la agrupación. Una persona que trabajó, viajó toda su vida, a no hacerlo de un día para otro”, recordó.

En relación con las versiones sobre supuestos problemas económicos, también fue categórico al rechazarlas. “Claramente no tenía problemas económicos, no, para nada. Una persona que ha trabajado 50 años de su vida y ha sido exitoso, no tuvo problemas económicos, no los tiene, tampoco los dejó”, afirmó.

El pedido de concientización sobre la salud mental y el odio en redes

En el tramo final de la entrevista, Camino Jr. puso el foco en dos cuestiones que consideró fundamentales: la importancia de cuidar la salud mental y la necesidad de reflexionar sobre las agresiones que circulan en las redes sociales.

El músico recordó que su padre fue blanco de numerosas críticas y mensajes de odio durante los últimos tiempos, especialmente a partir de las diferencias que marcaron su salida del grupo. Según contó, esas situaciones lo afectaron.

“Cuando pasa todo esto con Los Palmeras, se lo juzgó muy mal. Se lo juzgó como un criminal. Yo veía tanto hate, tanto odio, y él no se metió en el bolsillo de nadie”, expresó.

A partir de esa experiencia, pidió dejar de naturalizar las agresiones digitales y alentó a buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario. “Hay que concientizarse sobre la salud mental. Hay que ir al psicólogo, a los psicoanalistas o psiquiatras. No está mal ir para nada”, remarcó.

También cuestionó el anonimato detrás de muchas publicaciones ofensivas y advirtió sobre sus consecuencias: “Hoy se ha normalizado tanto el odio en redes, el hate; se lo hace claramente porque una persona lo hace atrás de una pantalla y nadie sabe quién es. Pero no hay que normalizarlo tanto”.

“Es odio disfrazado de opiniones. Eso realmente no está bueno, y puede llevar a cualquier persona a bajar su autoestima o caer. Hoy fue mi papá. No digo que haya sido puntualmente por eso, pero uno nunca sabe cuándo le puede tocar a un ser querido”, concluyó.