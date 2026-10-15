Se viene la penúltima fecha en el Top 10 del Regional del Litoral

Por la 17° fecha del sector principal del interuniones litoraleño, Santa Fe Rugby recibirá a Rowing en Sauce Viejo, y CRAI visitará a GER en el Parque de la Indepedencia.

El Regional del Litoral entra en su etapa de definiciones y este sábado 17 de octubre se disputará la 17° y penúltima fecha, con Duendes ya clasificado a las semifinales, y otros tres elencos que están en la puerta, pero que deben refrendar su plaza en las dos jornadas que restan, y son Jockey Club de Rosario, Estudiantes de Paraná y Santa Fe Rugby Club. Los Tricolores buscarán recuperarsse de la caída en el clásico y serán anfitriones del remero paranaense, mientras que los Gitanos, que tienen complicadas chances, jugarán en la Bombonerita del Parque de la Independencia.

Tramo final para el Top 10 del Regional litoraleño

La anteúltima jornada del sector principal del certamen organizado por la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario, se disputará este sábado 17 de octubre. Los equipos de la capital provincial, con presentes diferentes, por la posición que ocupan en la tabla, tienen el mismo objetivo, clasificar a las semifinales, pero CRAI, a pesar de la victoria del clásico, debe ganar los dos compromisos que le quedan y esperar que se caiga alguno de los tres que pugnan por un lugar ya que Duendes está clasificado.

A partir de las 16, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby será anfitrión del Paraná Rowing Club con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. Los conducidos por Ignacio Carballo dependen de sí mismos para lograr el boleto a las semifinales, tienen una para complicada ante los remeros, y en la última fecha, visitarán a Old Resian en Granfield, por lo que un resultado positivo ante Rowing sería clave ya que lo dejaría con un pie en la definición.

En la bombonerita del Parque de la Independencia, CRAI visitará a Gimnasia y Esgrima de Rosario con el control del rosarino Federico Longobardi. Los entrenados por Charly Matozzo dieron un paso grande al ganar en la fecha anterior, ante Santa Fe Rugby, pero su clasificación no depende del todo, aunque deberá ganar los dos encuentros que le queda, y ver que los demás que tienen chances pierdan puntos en el camino. En la última fecha tendrá una parada dificil de local, cuando reciba a Estudiantes de Paraná.

CRAI tendrá que visitar al siempre duro Gimnasia y Esgrima en la bombonerita del parque de la Independencia.

En Grandfield, Old Resian se medirá con Universitario de Rosario con el control del santafesino Joaquín Zapata, y en la sede central del Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná jugará frentea Jockey Club de Venado Tuerto bajo el seguimiento del rosarino Juan Ignacio Vega.

A las 17 llegará el clásico de la fecha, será el que animarán Duendes y Jockey de Rosario, en barrio Las Delicias, con el arbitraje del entrerriano Juan Moyano, que dirige por segundo fin de semana consecutivo un derbi, ya que la semana pasada lo hizo en CRAI con Santa Fe Rugby en la autopista.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Duendes 61; Estudiantes de Paraná 55, Santa Fe Rugby y Jockey de Rosario 52; CRAI y Gimnasia y Esgrima de Rosario 45, Paraná Rowing 43, Universitario de Rosario 34, Old Resian 28, Jockey Club de Venado Tuerto 16.

Recordemos que en la última fecha a jugarse el sábado 24 de octubre se medirán: Universitario de Rosario con Jockey Club; Jockey (VT) con. Duendes; CRAI con Estudiantes de Paraná; Paraná Rowing Club con Gimnasia y Old Resian con Santa Fe RC.

Actividad en la Segunda División

En la cuarta fecha del Top 6 de la copa de Oro, en Fisherton, Universitario de Santa Fe visitará a Caranchos con el control del rosarino Agustín Suárez Silva, y en el polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza recibirá a Logaritmo con el referato del santafesino Fabián Prats. El CRAR de Rafaela visitará a Provincial de Rosario con el seguimiento del rosarino Pablo Solari. Las posiciones se encuentran así: CRAR de Rafaela 14, Alma Juniors de Esperanza 12, Universitario de Santa Fe 8, Caranchos de Rosario 5, Provincial y Logaritmo 1.

En la cuarta fecha de la copa de Plata, en la provincia de Buenos Aires, Gimnasia de Pergamino recibirá a La Salle Jobson (José Parra), Cha Roga será anfitrión de Los Pampas de Rufino en Santo Tomé (Javier Villalba), y Tilcara con Regatas & Belgrano de San Nicolás en Paraná (Gastón Britos). La tabla de colocaciones se encuentra de esta manera: La Salle Jobson 14, Los Pampas 11, Gimnasia de Pergamino 8, Regatas & Belgrano de San Nicolás 6, Tilcara y Cha Roga Club 5.