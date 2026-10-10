CRAI se quedó con el clásico: venció a Santa Fe Rugby en el final

Por la fecha 16 del Top 10 del Regional del Litoral, CRAI superó a Santa Fe Rugby en la autopista por 31 a 30, en un clásico vibrante que logró dar vuelta a minutos del cierre.

El Trofeo de la Amistad en memoria de Jero Fernández Bobbio y Salva Passadore que fue instituido como consecuencia del clásico que animaron CRAI con Santa Fe Rugby en la autopista quedó para los Gitanos en un final no apto para cardíacos. Los dueños de casa consiguieron vencer a los Tricolores por un ajustado 31 a 30 bajo el arbitraje del entrerriano Juan Moyano, ante un gran marco de público y en el marco de la fecha 16 del Top 10 del Torneo Regional del Litoral.

El regreso del Torneo Regional del Litoral fue con clásico, y en la autopista, el que festejó en esta oportunidad fue CRAI que doblegó a Santa Fe Rugby por 31 a 30 con un parcial favorable por 17 a 11. De esta manera la escuadra Gitana se tomó revancha de lo que fue en la primera rueda en la que los de Sauce Viejo se habían impuesto por 31 a 27 en un también electrizante desenlace.

En el vestuario Gitano, la victoria por el capítulo 16 del Regional se festejó merecidamente. Después del Try

Como todo clásico, fue un partido parejo, intenso, con momentos de superioridad repartidos, pero en el que los Gitanos lograron darlo vuelta en el final, ya que a pocos minutos del cierre, los visitantes lo ganaban por 30 a 24. CRAI no bajó los brazos, siguió buscando y por intermedio de Luciano Simino y la conversión de Beltramino consiguió darlo vuelta y desatar la alegría de la parcialidad local.

No fue sencillo para los dirigidos por Charly Matozzo revertir el marcador, porque en la escuadra rival hubo muy buenas actuaciones, como el caso del full back Juan Cruz Strada, más lo que aportó desde todo punto de vista el Chino Mendicino, a lo que hay que sumarle la indisciplina, ya que varios jugadores locales vieron la tarjeta amarilla y eso conspiró en contra de un equipo que consiguió una gran victoria, en un clásico, y con dos jugadores en cancha que siempre dejan su sello, como el Capibara, Manuel Bernstein, y el recuperado medio scrum Alejandro Molinas.

-Resultados fecha 16:

CRAI 31-30 Santa Fe Rugby

Jockey (R) 29-34 Estudiantes

Jockey (VT) 27-31 GER

Universitario 30-38 Duendes

Paraná Rowing 44-17 Old Resian

-Posiciones: Duendes 61; Estudiantes de Paraná 55, Santa Fe Rugby y Jockey de Rosario 52; CRAI y Gimnasia y Esgrima de Rosario 45, Paraná Rowing 43, Universitario de Rosario 34, Old Resian 28, Jockey Club de Venado Tuerto 16.

-Próxima fecha: Old Resian con Universitario de Rosario, Santa Fe Rugby con Rowing, Gimnasia y Esgrima con CRAI, Estudiantes con Jockey de Venado Tuerto y Duendes con Jockey de Rosario.

Síntesis: CRAI 31- Santa Fe Rugby 30

CRAI: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Mariano Torres Jozami e Ignacio Parodi; Santiago Carreras, Juan Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas (h) y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Tomás Funes, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti. Entrenador: Charly Matozzo. Luego ingresaron: Elio Gariboldi, Luciano Simino, Gonzálo Liendo, José Gálvez, Tomás Schinner, Justo González Viescas, Francisco Alberto y Facundo Beltramino.

Santa Fe Rugby: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Mariano Torres Jozami e Ignacio Parodi; Santiago Carreras, Juan Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas (h) y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Tomás Funes, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti. Entrenador: Ignacio Carballo. Luego ingresaron: Santiago Gorla, Gerónimo González Paya, Federico Cescut, Gonzalo Del Pazo, Joaquín Correa y Andoni Alzugaray.

Primer tiempo:

5´ penal Santiago Mendicino

11´ penal Santiago Mendicino

12´ try y conversión de Agustín Giménez

18´ try Juan Cruz Moretti

23´ try Agustín Trossero

38´ try Enzo Abraham

Segundo tiempo:

13´ try Juan Cruz Strada

18´ try Enzo Abraham convertido por Agustín Giménez

22´ try Juan Cruz Strada convertido por Santiago Mendicino

27´ try y conversión de Santiago Mendicino

38´ try Luciano Simino convertido por Beltramino.

Tarjetas amarillas: Ramiro Ibañez e Ignacio Parodi (CRAI); Agustín Foradini (SFRC).

Cancha: CRAI

Referee: Juan Moyano (Entre Ríos)