Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

La competencia reunirá a equipos masculinos y femeninos de distintos países sudamericanos en Rosario, con partidos previstos del 18 al 20 de septiembre en el Hipódromo Rosario Espacio Rugby.

El rugby 7 será una de las disciplinas que formarán parte de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con la presencia de delegaciones del continente que competirán en una modalidad marcada por la intensidad, la velocidad y el trabajo colectivo. La competencia reunirá a atletas que buscarán representar a sus países y dejar su huella en una cita deportiva que promueve valores como el esfuerzo, el respeto y el juego en equipo.

La ovalada se jugará en Rosario

Además de la disputa por las medallas, el torneo ofrecerá un importante incentivo deportivo: otorgará una plaza para el certamen masculino y otra para el femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Los cupos serán definidos entre las selecciones participantes que aún no hayan asegurado su clasificación a la cita continental, lo que elevará el nivel competitivo de cada encuentro.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.

La competencia de rugby 7 se desarrollará del 18 al 20 de septiembre de 2026 en el Hipódromo Rosario Espacio Rugby, ubicado en avenida Dante Alighieri 2485 de Rosario. El escenario recibirá a los equipos masculinos y femeninos que competirán por las medallas en una disciplina que combina estrategia, velocidad y cooperación.

Participarán Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Brasil (que sólo presenta equipo masculino). Las delegaciones competirán por seis medallas puntuales: dos de oro, dos de plata y dos de bronce, distribuidas entre las categorías femenina y masculina. En total, se entregarán 72 medallas físicas: 24 de oro, 24 de plata y 24 de bronce, correspondientes a los integrantes de los equipos premiados.

El seleccionado nacional de juego reducido se prepara en las instalaciones de Casa Puma en Ingeniero Maschwitz

Legado deportivo de los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representan una oportunidad para que la provincia fortalece su infraestructura deportiva y genere nuevas experiencias para atletas, clubes, instituciones y comunidades.

Para la preparación de la disciplina, se contará con campos de entrenamiento de césped artificial homologados bajo las regulaciones de World Rugby, que estarán disponibles para las delegaciones durante la competencia.

Cabe señalar que la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Con el rugby 7 como una de sus disciplinas protagonistas, Santa Fe abrirá sus puertas al deporte sudamericano y consolidará una celebración donde atletas, entrenadores, organizaciones y vecinos serán parte de un acontecimiento histórico para la provincia.