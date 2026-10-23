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Tigre y Atlético Tucumán se enfrentan en Victoria con la obligación de ganar para seguir en carrera

El Matador recibe este viernes al Decano desde las 21.15 por la fecha 14 del Clausura. Ambos necesitan sumar de a tres para sostener sus chances de llegar a los octavos.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 08:35hs
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Tigre y Atlético Tucumán se enfrentan en Victoria con la obligación de ganar para seguir en carrera

Tigre y Atlético Tucumán protagonizarán este viernes un duelo clave para sus aspiraciones de meterse en los playoffs del Torneo Clausura. Desde las 21.15, se medirán en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, por la fecha 14 de la Zona B. Con apenas un punto de diferencia entre ambos, los dos equipos saben que una victoria puede resultar determinante para sus posibilidades de clasificación.

LEER MÁS: Independiente Rivadavia dejó escapar el triunfo ante Tigre y perdió la cima de la Tabla Anual

El Matador y el Decano, ante un partido decisivo

El equipo de Diego Dabove atraviesa una racha adversa y lleva seis partidos sin conocer la victoria. En su última presentación empató 2-2 frente a Independiente Rivadavia y puso fin a una serie de cinco caídas consecutivas. Sin embargo, el resultado no le alcanzó para salir del mal momento y, con 13 puntos, necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación.

Del otro lado, Atlético Tucumán llega golpeado tras perder 3-2 ante Rosario Central. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni acumula 14 unidades y buscará recuperarse en una visita exigente. El Decano intentará aprovechar el enfrentamiento directo para ampliar la distancia con Tigre y mantenerse con posibilidades de avanzar a la próxima instancia.

La necesidad de ambos anticipa un encuentro de alto valor en la recta final de la fase regular. Para el Matador, ganar en casa significaría recuperar terreno después de varias fechas sin festejos; para el equipo tucumano, llevarse los tres puntos sería una oportunidad para consolidarse en la pelea.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santi González y Santi López; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo.

Atlético Tucumán: Ingolotti; Villa, Ferrari, Vallejo o Rodríguez, Infante; Tesuri, Vega, Ham, Laméndola; Ruíz Rodríguez y Díaz o Brondo.

Tigre vs. Atlético Tucumán: horario y dónde ver

  • Partido: Tigre vs. Atlético Tucumán.

  • Torneo: Clausura 2026, fecha 14 de la Zona B.

  • Día: viernes 23 de octubre.

  • Horario: 21.15.

  • Estadio: José Dellagiovanna, Victoria.

  • Televisión: TNT Sports.

Tigre Atlético Tucumán Clausura
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