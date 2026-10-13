Con un adelanto que se jugará este martes 13 en el Gigante Verde, comenzarán las series Play-In, al mejor de tres, del certamen Oficial A2, que pone en juego dos ascensos a la elite de la temporada 2027.
Torneo Oficial A2: arrancan las series Play-In con un adelanto
En el Torneo Oficial A2 se ponen en marcha los Play-In, con un adelanto. Desde las 21.30, UNL recibirá a Centenario. El resto irá el jueves.
Por Ovación
13 de octubre 2026 · 08:09hs
TORNEO OFICIAL A2 – PLAY-IN – JUEGO 1
Martes 13 de octubre
21.30 Centenario vs. UNL
Jueves 17 de octubre
21.30 Macabi vs. Almagro B
21.30 Argentino (SC) vs. CUST B