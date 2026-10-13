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Torneo Oficial A2: arrancan las series Play-In con un adelanto

En el Torneo Oficial A2 se ponen en marcha los Play-In, con un adelanto. Desde las 21.30, UNL recibirá a Centenario. El resto irá el jueves.

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 08:09hs
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Torneo Oficial A2: arrancan las series Play-In con un adelanto

Con un adelanto que se jugará este martes 13 en el Gigante Verde, comenzarán las series Play-In, al mejor de tres, del certamen Oficial A2, que pone en juego dos ascensos a la elite de la temporada 2027.

TORNEO OFICIAL A2 – PLAY-IN – JUEGO 1

Martes 13 de octubre

21.30 Centenario vs. UNL

Jueves 17 de octubre

21.30 Macabi vs. Almagro B

21.30 Argentino (SC) vs. CUST B

Torneo Oficial UNL Centenario
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