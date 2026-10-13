Torneo Oficial A2: arrancan las series Play-In con un adelanto

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná