Con tres goles de Juana Ibarlucea, Santa Fe Rugby Blanco goleó a El Quillá Blanco en el inicio de la fecha 17 de la Zona Ascenso que continuará el sábado 25.

hLa Zona Ascenso del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey puso en marcha la penúltima fecha de la competencia con un cotejo adelantado que se desarrolló en Sauce Viejo y que resultó victoria de las Tricolores sobre las Tiburonas. Este segundo estamento tendrá su continuidad el próximo sábado 28, al igual que los cruces de cuartos de final de la Zona Campeonato.

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SFRC goleó a El Quillá Blanco en el ascenso

En cumplimiento de la fecha 17 de la Zona Ascenso del Torneo Oficial de damas que organiza la ASH, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Blanco derrotó con goleada a El Quillá Blanco por 6 a 0 bajo el arbitraje de Beatríz Acuña y Paula Cuevas. Los goles para la escuadra de Sauce Viejo fueron convertidos por Juana Ibarlucea en tres oportunidades, dos de Catalina Muzio, uno de Constanza Vago.

La programación tendrá su continuidad el próximo sábado 28 con otros cuatro encuentros. A las 17, en el departamento Las Colonias, Atlético Franck recibirá al puntero Alma Juniors de Esperanza; en la autopista, CRAI Blanco jugará con CRAR de Rafaela; y en la cancha 2 de la ASH, Unión de Santa Fe se medirá con el escolta Argentino de San Carlos. A las 22.30, en la cancha 1 de la ASH, Colón de Santa Fe enfrentará a Santa Fe Rugby Azul.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Alma Juniors 46, Argentino de San Carlos 43, CRAR de Rafaela y Atlético Franck 29, CRAI Blanco 25, Colón 23, Santa Fe Rugby B 20, Unión 13, Santa Fe Rugby C 7 y El Quillá Blanco 0.

En cuanto a la Zona Campeonato, el próximo sábado 28, se disputarán los cuartos de final. En el sintético de agua de la ASH se disputarán los dos encuentros. A las 18, CRAI lo hará con El Quillá Amarillo, mientras que a las 19.30, Santa Fe Rugby Rojo lo hará con La Salle Jobson. En semifinales, el sábado 5 de diciembre, jugarán El Quillá con el ganador de CRAI con Quillá Amarillo, y Banco Provincial con el vencedor de Santa Fe Rugby con La Salle Jobson. Ese mismo día, por la Permanencia, se medirán Universitario de Santa Fe con Colón de San Justo. Todo en el sintético de agua de la ASH.

Síntesis: Santa Fe RC Blanco 6- El Quillá Blanco 0

Santa Fe Rugby: Noelia Bigliani, Catalina Muzio, Eugenia Verde, Magdalena Martín, Bianca Greco, Ángeles Milesi, Lara Bolzicco, Catalina Ciaccio, Josefina Georgi, Donatella Vento, Amparo Pizzi, Martina Cuhela, Avril Cabrera, Juana Ibarlucea, Josefina Lound, Josefina Poletti, Augstina Macagno y Constanza Vago. DT: Gustavo Moreno.

El Quillá Blanco: Natalia Fontanini, María Sol Amateos, Paloma Bruffal, Valentina Burelli, Delfina Castillo, María de los Milagros Cristófoli, Ingrid Espósito, Natalia Fontanini, Gianela González, Laura Grau, Guillermina Pagane, Bernardita Szczech, Milagros Serra, Victoria Oxman, Paulina Olivera, y Zoe Dominguez. DT: Valentín Ojeda.

Goles: 6´ Juana Ibarlucea, 7´ Catalina Muzio, 29´ Constanza Vago, 32´ Catalina Muzio, 37´ Juana Ibarlucea, 46´ Juana Ibarlucea.

Tarjetas verde: Donatella Vento y Juana Ibarlucea (SFRC)

Árbitros: Beatríz Acuña y Paula Cuevas

Cancha: Santa Fe RC, Sauce Viejo.