Banco Provincial y El Quillá esperan en semifinales por los ganadores de los cruces entre La Salle con Santa Fe Rugby y CRAI con El Quillá Amarillo de este sábado 28 en la ASH

CRAI y El Quillá Amarillo animarán uno de los cruces de cuartos de final del certamen local.

Se viene un fin de semana importante para el deporte de la bocha en el ámbito local. Este sábado 28 se disputarán los cuartos de final de la Zona Campeonato. Banco y El Quillá están clasificados a las semifinales y esperan por su rivales que se medirán en el sintético de agua de la ASH. Los cruces los protagonizarán La Salle con Santa Fe Rugby, y CRAI con El Quillá Amarillo. Dos cruces que a priori asoman como picantes, con un objetivo claro por delante, que es pasar a la siguiente instancia que se disputará el sábado 5 de diciembre en el predio asociativo.

Este sábado se disputarán los cruces que definirán a los otros dos semifinalistas de la Zona Campeonato. A partir de las 18hs, CRAI y El Quillá Amarillo se enfrentarán en la ASH. Las Gitanas, que contarán con ventaja deportiva, finalizaron terceras al cabo de la fase regular. Construyeron una campaña superlativa, con actuaciones convincentes y una regularidad que les permitió mantenerse entre los principales protagonistas.

Afianzaron su funcionamiento colectivo, consolidaron una estructura de juego y encontraron en la solidez de sus líneas una de las principales virtudes para sostenerse en los primeros planos. Del otro lado estará El Quillá Amarillo, que supo capitalizar el envión anímico que significó el ascenso en el Dos Orillas.

Más allá de la satisfacción por mantener la plaza y dar un paso histórico al clasificarse a esta instancia, sabe que tiene por delante una oportunidad para ratificar todo lo bueno que mostró durante la temporada.

En ese proceso, buscó mayor solidez defensiva. A partir de la recuperación, procuró superar la presión rival, ganar protagonismo con la posesión y construir situaciones de peligro mediante un juego asociado y de control, sin depender exclusivamente de la verticalidad.

Tras este encuentro, será el turno de SFRC y La Salle (19:30 hs). El Santa estuvo lejos de sus aspiraciones de pelear por los primeros puestos.

La irregularidad fue una constante a lo largo del certamen y le impidió encontrar continuidad en sus rendimientos y sostener una producción acorde a sus expectativas.

Aun así, los resultados de sus rivales directos y su última victoria le permitieron escalar hasta el cuarto lugar y tener ventaja deportiva. Ahora tendrá el desafío de recuperar su mejor versión y encontrar respuestas colectivas que le permitan elevar su nivel.

El Colegial tampoco logró escapar a esa dinámica. Alternó pasajes de buen juego y respuestas competitivas con otros en los que le faltó claridad para transformar sus aproximaciones en goles y solidez para contener las respuestas ofensivas de sus adversarios. Un cruce que no dará margen de error.