Este jueves se disputarán los segundos partidos de las series Play-In, al mejor de tres juegos, en el Torneo Oficial A2.
Torneo Oficial A2: tiempo de revanchas en las series Play-In
Este jueves se desarrollarán los partidos revancha de los Play-In del Torneo Oficial A2, donde Argentino (SC), Macabi y UNL corren con ventaja.
Por Ovación
20 de octubre 2026 · 12:36hs
Argentino (SC), Macabi y UNL corren con ventaja y buscarán un éxito más para instalarse entre los ocho mejores de un certamen que pone en juego dos ascensos a la elite del 2027.
TORNEO OFICIAL - A2 - PLAY-IN - JUEGO 2
Jueves 22 de octubre
21.30 CUST B (0) vs. Argentino (1)
21.30 Almagro B (0) vs. Macabi (1)
22.00 UNL (1) vs. Centenario (0) (en Rentas Ministerio)