El Repechaje del Prefederal tuvo una jornada favorable para Unión y El Quillá, que consiguieron resultados importantes en la pelea por sostener su lugar

El Repechaje del torneo Prefederal tuvo una jornada favorable para Unión y El Quillá , que consiguieron resultados importantes en la pelea por sostener su lugar en la máxima categoría.

En uno de los encuentros del viernes, Unión (SF) hizo valer su superioridad frente a CUST A y se quedó con una victoria por 79-60. Pedro Spajic, con 13 puntos, fue uno de los principales aportes ofensivos del conjunto rojiblanco, mientras que Ulises Rodríguez terminó como máximo anotador de la visita con 15.

La otra celebración santafesina llegó de la mano de El Quillá, que protagonizó una sólida remontada frente a Colón. El Sabalero comenzó mejor, pero el Tiburón fue creciendo con el correr de los minutos y terminó imponiéndose por un contundente 85-61. Juan Constanzo, con 17 unidades, lideró la ofensiva del ganador, mientras que Franco Quintana aportó 16 para el elenco rojinegro.

El Quillá, cada vez más cerca del objetivo en el Prefederal

Con estos resultados, El Quillá quedó como líder de la tabla con siete puntos, producto de tres victorias y una derrota. Su posición lo deja muy bien perfilado para conservar su lugar en la A1. Unión, por su parte, suma cinco unidades con dos triunfos y una caída, mientras que CUST A también reúne cinco puntos, aunque con un registro de una victoria y tres derrotas. Colón cierra las posiciones con cuatro unidades (1-2).

La próxima jornada será determinante para terminar de definir el panorama de los equipos que buscan mantenerse en la elite del básquetbol asociativo.

REPECHAJE PREFEDERAL - FECHA 4

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

Unión (SF) 79 (Pedro Spajic 13) - CUST A 60 (Ulises Rodríguez 15)

Colón (SF) 61 (Franco Quintana 16) - El Quillá 85 (Juan Constanzo 17)

TABLA DE POSICIONES

El Quillá 7 (3-1); Unión (SF) 5 (2-1); CUST A 5 (1-3) y Colón (SF) 4 (1-2)