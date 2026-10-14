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Torneo Prefederal: Sanjustino volvió a ganar el clásico y se quedó con la zona B

Sanjustino se volvió a quedar con el clásico ante Colón de San Justo, a quien derrotó por 73-59, en el inicio de la fecha 12 y última de la fase regular del Prefederal.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 07:45hs
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Torneo Prefederal: Sanjustino volvió a ganar el clásico y se quedó con la zona B

Gentileza Facu Repetto

Este martes se puso en marcha la Fecha 12 del Torneo Prefederal, con otra victoria de Sanjustino sobre Colón (SJ) en el Clásico del Portón del Norte.

El Matador registra 10 éxitos en fila, computando Prefederal y Súper 8. Ahora irá al mata-mata ante Olimpia de Venado Tuerto, el viernes en San Jorge, por Copa Santa Fe.

TORNEO PREFEDERAL – FECHA 12

Martes 13 de octubre

Sanjustino 73 (Tomás Pereyra 20) - Colón (SJ) 59 (Gregorio Gerhardt 10)

Jueves 15 de octubre

21.30 Gimnasia vs. Rivadavia Juniors

Viernes 16 de octubre

21.30 República del Oeste vs. CUST A

21.30 Alma Juniors vs. Almagro A

21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF)

21.30 El Quillá vs. Banco Provincial

ZONA A: Almagro A 21 (10-1); Rivadavia 20 (9-2); Banco 17 (6-5); CUST A 15 (4-7); Colón (SJ) 15 (4-8)(-1); Colón (SF) 11 (0-11)

ZONA B: Sanjustino 21 (9-3); Alma Juniors 19 (8-3); Gimnasia 17 (6-5); Unión (SF) y República del Oeste 16 (5-6); El Quillá 12 (1-10)

Prefederal Sanjustino Clásico
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