Este martes se puso en marcha la Fecha 12 del Torneo Prefederal, con otra victoria de Sanjustino sobre Colón (SJ) en el Clásico del Portón del Norte.
Torneo Prefederal: Sanjustino volvió a ganar el clásico y se quedó con la zona B
Sanjustino se volvió a quedar con el clásico ante Colón de San Justo, a quien derrotó por 73-59, en el inicio de la fecha 12 y última de la fase regular del Prefederal.
Por Ovación
El Matador registra 10 éxitos en fila, computando Prefederal y Súper 8. Ahora irá al mata-mata ante Olimpia de Venado Tuerto, el viernes en San Jorge, por Copa Santa Fe.
TORNEO PREFEDERAL – FECHA 12
Martes 13 de octubre
Sanjustino 73 (Tomás Pereyra 20) - Colón (SJ) 59 (Gregorio Gerhardt 10)
Jueves 15 de octubre
21.30 Gimnasia vs. Rivadavia Juniors
Viernes 16 de octubre
21.30 República del Oeste vs. CUST A
21.30 Alma Juniors vs. Almagro A
21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF)
21.30 El Quillá vs. Banco Provincial
ZONA A: Almagro A 21 (10-1); Rivadavia 20 (9-2); Banco 17 (6-5); CUST A 15 (4-7); Colón (SJ) 15 (4-8)(-1); Colón (SF) 11 (0-11)
ZONA B: Sanjustino 21 (9-3); Alma Juniors 19 (8-3); Gimnasia 17 (6-5); Unión (SF) y República del Oeste 16 (5-6); El Quillá 12 (1-10)