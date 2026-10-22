Unión tuvo una experiencia formativa ante la Selección Argentina Sub 17

Un selectivo de las divisiones inferiores de Unión disputó dos amistosos frente al combinado nacional en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA.

Unión sigue apostando al crecimiento de sus divisiones inferiores y sumó una experiencia importante para sus juveniles. Un grupo de futbolistas de la cantera rojiblanca participó de dos partidos amistosos frente a la Selección Argentina Sub 17, en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA.

La actividad formó parte de la preparación del seleccionado nacional con vistas al Mundial de Qatar y representó una oportunidad para que los juveniles tatengues pudieran medirse ante jugadores que integran el proceso de los seleccionados argentinos.

Un selectivo de jugadores de nuestras divisiones inferiores disputaron dos encuentros amistosos ante la Selección Argentina Sub-17 en el Predio Lionel Andrés Messi de AFA, en el marco de la preparación del combinado nacional para el Mundial de Qatar.



Una experiencia que… pic.twitter.com/nPU8jmJ1Zl — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 21, 2026

Desde la institución santafesina destacaron que la posibilidad de concretar estos encuentros surgió a partir de la participación del staff de Selecciones Nacionales en el III Congreso de Fútbol Formativo, organizado por el propio club.

Un vínculo que fortalece el fútbol formativo de Unión con AFA

A través de sus canales oficiales, Unión compartió la experiencia y remarcó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo de sus futbolistas.

La participación en los amistosos les permitió a los jugadores de las inferiores afrontar una exigencia diferente, sumar rodaje y compartir una jornada de trabajo con el seleccionado juvenil argentino.

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Más allá de los resultados deportivos, que no fueron informados por el club, la experiencia se inscribe dentro del proceso de formación de los futbolistas y del objetivo de generar nuevas oportunidades para los talentos surgidos de las divisiones inferiores.

De esta manera, Unión continúa fortaleciendo sus vínculos con las estructuras de formación del fútbol argentino y apuesta a que sus juveniles sumen herramientas y experiencias que contribuyan a su crecimiento dentro de la institución.