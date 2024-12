Universitario descubrió una parte esencial de su rica historia

El mal tiempo no detuvo el exitoso Seven el Plumazo

Una placa con mucha historia y sentimiento

El Club Universitario de Santa Fe se fundó en noviembre de 1941 por un grupo de amigos, y a lo largo de su historia ha sido clave como fundador de la Unión Santafesina de Rugby en 1955 y de la Asociación Santafesina de Hockey en 1978, pero claro que los comienzos se fueron dando en diferentes lugares. Concretamente, se produjo en un local ubicado en calle San Martín 2157, entre Lisandro de la Torre y Salta, el cual está ocupado por un negocio de indumentaria.

Uni2.jpg La placa recuerda la ubicación exacta donde se fundó el Club Universitario en 1941.

A partir de una iniciativa muy loable, de un reconocido Cuervo, pero que también es un caracterizado filatelista, reconocido a nivel internacional, que ha logrado reconocer la ubicación exacta donde en 1941 se fundó Universitario. Se trata de Rubén Gómez Giordano, quien cuando vinieron Los Pumas a jugar con Australia en septiembre pasado, realizó una muestra en la estación Belgrano, ahora consiguió establecer el lugar exacto donde se fundó el club. Por ello, junto a la Municipalidad de Santa Fe y la Asociación Amigos de calle San Martín, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa de este hecho.

La actividad fue encabezada por Francisco Milo, presidente del Club Universitario de Santa Fe; quien estuvo acompañado por los dirigentes Raúl Farías, Alberto Pelossi, Osvaldo Marangoni, Gabriel Bustos y Nicolás Orgnani, referentes como Juan Manuel Mateo, y César Martín Royo, familiares de los fundadores, ex jugadores y dirigentes de la Unión Santafesina de Rugby, y clubes históricos como Isidro Ordoñez, Norberto Carosso, Alejandro Molina, además de Jorge Baremberg de la Asociación de Amigos de calle San Martín.

Uni3.jpg La colocación de la placa contó con el respaldo de la Asociación Amigos de calle San Martín.

El sello de Universitario en San Martín 2157

"Esta es una buena oportunidad para seguir reencontrándonos con nuestra historia, la cual está plagada de hechos y acontecimientos que tienen que ver con los orígenes de nuestra querida institución, y que van más allá de lo deportivo. Es un día histórico para nosotros, y por eso agradecemos a todos los que se han acercado a este lugar tan importante para Uni" expresó Francisco Milo.

El actual presidente de Universitario de Santa Fe afirmó que "hay presente aquí con mucha trayectoria dentro de la institución, que ha hecho mucho en todos los aspectos, y varios de los cuales lo siguen haciendo. La gente del M100 que siempre nos está acompañando y está muy presente. También quiero agradecer a los que nos han venido a acompañar como dirigentes de otros clubes, de la Unión Santafesina, y las autoridades de la peatonal San Martín".

Uni4.jpg Cuervos de todas las épocas se dieron cita en una actividad en la que abundó la emoción.

Rubén Giordano fue el encargado de todo este proceso que concluyó con el descubrimiento de una placa en el corazón de la peatonal San Martín de la capital provincial. "Quiero destacar que nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de las autoridades de la Inspección de Personas Jurídicas, porque a partir de ellos pudimos rastrear cual fue la primera sede del club Universitario de Santa Fe".

El ex jugador de la entidad de Las Delicias y árbitro consignó que "con esas gestiones apareció el expediente donde no solamente sacamos el domicilio exacto, y tuvimos organizar las primeras autoridades que tuvo el club de 1941 y 1942, ya que la personería jurídica salió en 1943. Intentamos colocar la placa en el frente de lo que hoy hay un negocio, pero por cuestiones de la gente que lo alquila no se pudo concretar, pero se logró que la gente de la Peatonal nos autorizó a descubrir esta placa en el piso".