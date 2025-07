Di María fue presentado en Rosario Central: "Es algo que soñaba"

WhatsApp Video 2025-07-07 at 13.44.49.mp4

"Es algo muy lindo estar acá, algo que soñaba, estoy feliz de estar acá con mi familia y deseaba estar otra vez en Central", dijo entre lágrimas al inicio de la conferencia de prensa que brindó en el estadio Gigante de Arroyito.

Asimismo, añadió: "Poder vivir en Rosario con mi familia, jugar en Central y que la gente esté contenta es lo más importante".

Tras un emotivo video en el que se hizo hincapié en la famosa bicicleta en la que su madre lo llevaba a entrenar y su largo recorrido por Europa, el mánager Federico Lussenhoff afirmó: "De chico hizo un esfuerzo, un sacrificio. Uno se emociona a la par de él, a la par de la familia. Muy contento toda la estructura del club, verlo a Ángel en su regreso, con todo lo que ha recorrido y su intención de volver, para nosotros es muy importante".

El ex Real Madrid de España volvió a tomar la palabra y fue tajante con respecto a la posibilidad de salir campeón con Rosario Central: “El sueño de volver estaba, lo cumplí, ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo que tiene mi familia y yo”.

"Parecía como si fuese la primera vez, de cuando llegué a Primera. Sentí esa sensación, esa adrenalina, todo lo que iba pasando por mi cuerpo. El primer entrenamiento lo disfruté a full y ojalá de acá en adelante sea de la misma manera" aseguró con respecto a su primera práctica.

Al ser consultado sobre su retiro, Di María se mostró animado a seguir jugando por un tiempo más: "Siempre estuvo ese sueño de volver, lo dije muchas veces. En este momento no pienso en el retiro, pienso en jugar, en disfrutar, en seguir al nivel que lo vengo haciendo. Más adelante veré lo del retiro. Solo quiero ser feliz".

"Hay que preguntarle a Ariel... Hoy ya entrené, me siento bien, estoy contento de volver a entrenar, estos días de vacaciones fueron pocos, pero también muchos por la ansiedad de estar de vuelta. El sábado va a ser algo muy lindo, después veremos si toca o no jugar contra Godoy Cruz. Seguramente no va a ser más de lo que es, porque cada fin de semana es una locura, y por eso hace que el club sea cada vez más grande" añadió en la relación a la posibilidad de debutar el sábado en el inicio del Torneo Clausura ante Godoy Cruz de Mendoza en condición de local.

Di María, y la particularidad del fútbol argentino tras el choque ante Boca

Hace poco menos de un mes, el futbolista enfrentó a Boca vistiendo la camiseta del Benfica en el Mundial de Clubes y se mostró incómodo con el friccionado juego que presentó el equipo de Miguel Ángel Russo, en lo que pareció una bienvenida anticipada al fútbol argentino.

Sobre este rigor del fútbol albiceleste, el delantero de 37 años opinó: "Boca ya me lo hizo sentir, empecé a ver lo que era el fútbol argentino ahí. Después depende de dónde me mueva, de dónde el entrenador me pida jugar, hay muchos más golpes, que se corta más el partido, pero depende de mí para poder sacar mis armas y defenderme de todo eso y poder estar a pleno para ayudar al equipo".

"Sé lo que es el fútbol argentino, cómo se juega, cómo es todo. Después dependerá de mí, de lo que vaya haciendo dentro de la cancha. Cada uno tendrá su manera de recibirme, si me putean, me putean, y si me aplauden, me aplauden. Hoy tengo la camiseta de Central y es difícil del otro lado ovacionar a alguien que no tiene la camiseta del equipo, no tengo la de la Selección" concluyó.