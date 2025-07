Como si en Colón faltara algo, apareció Germán Lerche

En Colón hay tiempo para todo. En pocos días se suspendió el partido con Mitre, se reanudó al día siguiente, el jueves despidieron a Andrés Yllana, se confirmó la vuelta del Pulga Rodríguez y para finalizar la semana, el Sabalero perdió contra Chaco For Ever. Y como si eso fuera poco, en las últimas horas apareció Germán Lerche.

"Yo me creo en condiciones de volver y hay pibes muy entusiastas. Sáquense el miedo, si yo quiero ser candidato a presidente, gánenme las elecciones. Es muy probable que me vean en las urnas en diciembre si estos pibes siguen con este entusiasmo que a mí me trasmiten. El volvé Germán tiene que ver con una concepción y un modelo de club. Yo no estoy llamando y convocando a una reunión, son ellos lo que me están convocando".

LEER MÁS: En Colón llegó el día P: el Pulga llega a Santa Fe y firma contrato

Consultado sobre la chance de ser candidato, teniendo en cuenta que fue expulsado como socio, respondió: "En eso está un grupo de abogados, pero tranquilos… Gánenme las elecciones a ver si son tan guapos. Pero no a mí, a una corriente muy fuerte que hay para defender los intereses de una institución que está caída a pedazos y que creen que yo la puedo levantar".

Por último y en referencia a lo que fue la suspensión del partido ante Mitre, Lerche aseveró: "A mí esto que pasó en la cancha ante Mitre no me pasa ni en pedo. Cómo puede estar el capitán del equipo discutiendo con el jefe del operativo de seguridad. ¿Dónde está el presidente?