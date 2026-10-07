Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

El procedimiento ocurrió en el kilómetro 16 de la ruta provincial 1. El arma, los cargadores y las municiones fueron secuestrados y el joven quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Gendarmería aprehendió a un mendocino de 24 años con un arma de guerra y 28 balas en Arroyo Leyes

Este martes, después de las 12.30, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que realizaban un operativo de Prevención Activa sobre la ruta provincial 1 , en jurisdicción de Arroyo Leyes , detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger para realizar un control vehicular.

Durante la identificación del conductor y la posterior inspección del vehículo, los oficiales y suboficiales de la fuerza federal encontraron una pistola Taurus modelo GX4 calibre 9 milímetros , junto con dos cargadores y 28 cartuchos del mismo calibre .

Los gendarmes consultaron al joven sobre la documentación que lo habilitaba a portar el arma de fuego, pero no pudo acreditar la autorización legal correspondiente.

El hombre fue identificado como I. G. P., de 24 años y oriundo de Guaymallén, Mendoza, y quedó aprehendido. La pistola, los cargadores y las municiones fueron secuestrados y quedaron bajo cadena de custodia. En tanto, la camioneta fue trasladada al depósito judicial de la subunidad de Gendarmería.

Intervención de la Fiscalía

Los efectivos comunicaron la novedad al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que el joven continuara privado de su libertad.

Además, ordenó que fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión médica, que se realizara su identificación y que posteriormente quedara alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Por otra parte, el fiscal dispuso que la pistola calibre 9 milímetros fuera sometida a peritajes criminalísticos por parte de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La atribución delictiva fue provisoriamente calificada como portación ilegal de arma de fuego, en infracción a la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429.

El procedimiento se produjo en el marco de los controles de Prevención Activa, con chequeos selectivos de personas y vehículos que circulan por las rutas de la costa santafesina.