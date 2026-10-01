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Arroyo Leyes: chocó, huyó y dejó heridos a un ciclista y a un motociclista sobre Ruta 1

Sucedió este jueves a las 8.30, a la altura del kilómetro 19. El motociclista, de 33 años, fue trasladado al hospital Cullen y el ciclista, de 44, fue asistido en el lugar. Según una de las víctimas, un auto participó del choque y su conductor se dio a la fuga.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de octubre 2026 · 19:29hs
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Arroyo Leyes. Un motociclista y un ciclista resultaron heridos tras un siniestro vial en el kilómetro 19 de la Ruta Provincial 1.

Arroyo Leyes. Un motociclista y un ciclista resultaron heridos tras un siniestro vial en el kilómetro 19 de la Ruta Provincial 1.

Un motociclista y un ciclista resultaron heridos este jueves por la mañana tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 19, en Arroyo Leyes, en la costa santafesina. De acuerdo con el testimonio aportado por una de las víctimas, un automóvil también habría participado del choque y su conductor escapó del lugar.

El hecho ocurrió antes de las 8.30 y fue advertido por automovilistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso a la central de emergencias 911. Desde allí se comisionó a oficiales de Orden Público de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes.

Dos heridos y un operativo sobre la ruta

Al llegar al lugar, los policías desplegaron un operativo de seguridad para prevenir nuevos siniestros y constataron que había dos personas heridas.

Uno de ellos era un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales H. C. M., quien circulaba en una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos de color azul.

Minutos después arribó personal del SIES 107. Una enfermera asistió al motociclista y dispuso su traslado al hospital José María Cullen de Santa Fe para recibir atención médica.

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El segundo herido fue un hombre de 44 años, identificado como M. A. O., quien se movilizaba en una bicicleta negra. El equipo sanitario lo examinó en el lugar y determinó que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

Fuga del conductor. Según uno de los heridos, un automóvil habría participado del choque y su conductor se dio a la fuga.

Fuga del conductor. Según uno de los heridos, un automóvil habría participado del choque y su conductor se dio a la fuga.

El testimonio que apunta a un auto

Según el relato aportado por una de las víctimas a los policías, un automóvil también estuvo involucrado en el siniestro y su conductor se retiró del lugar inmediatamente después del choque.

La víctima no pudo aportar características precisas del vehículo, ya que manifestó que no llegó a verlo con claridad.

Con esa información, los investigadores comenzaron a buscar elementos que permitan determinar qué ocurrió y establecer la identidad del conductor que se habría fugado.

Buscan testigos y revisan cámaras

Agentes de la 6ª Inspectoría Zonal realizaron una búsqueda de posibles testigos entre las personas que se encontraban en la zona y entre quienes circulaban por la Ruta Provincial 1 al momento del siniestro.

Además, los investigadores constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado tanto la mecánica del choque como el recorrido realizado por el automóvil después de abandonar el lugar.

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El objetivo es obtener imágenes que permitan identificar al vehículo y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Investigación por lesiones culposas

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó recabar el estado de salud del motociclista trasladado al hospital Cullen, identificar a posibles testigos y relevar las cámaras públicas y privadas de la zona. También dispuso el secuestro de aquellas imágenes que pudieran contener registros relevantes para la investigación.

Además, se ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa quedó provisoriamente calificada como lesiones culposas, mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro e identificar al conductor del automóvil que, según el testimonio de una de las víctimas, abandonó el lugar.

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