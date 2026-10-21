Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

El ataque ocurrió este miércoles por la mañana en calle La Pampa al 6300. La víctima fue identificada como Lucas Rodrigo Godoy, de 25 años, quien sufrió una herida punzante en el pulmón izquierdo. Efectivos policiales de Orden Público y de Cuerpos lo trasladaron en un patrullero al hospital Iturraspe y, debido a la gravedad de la lesión, fue derivado al hospital Cullen.

Agresión en barrio Santa Teresa. Joven de 25 años fue apuñalado en el tórax y se encuentra internado en estado delicado.

Este miércoles, poco antes de las 8.30, un joven de 25 años, identificado como Lucas Rodrigo Godoy, fue encontrado tendido, inmóvil y ensangrentado en la vereda de una vivienda ubicada en La Pampa al 6300, en barrio Santa Teresa , al norte de la ciudad de Santa Fe. El joven presentaba una herida de arma blanca en el lado izquierdo del tórax.

Los vecinos alertaron a la central de emergencias 911 y efectivos policiales lo trasladaron de urgencia al hospital Iturraspe, donde una médica constató la gravedad de la lesión y le practicaron las primeras curaciones. Debido a su estado, fue derivado al hospital Cullen, donde recibió nuevas atenciones y quedó internado en estado delicado. Mientras tanto, los investigadores buscan al presunto autor del ataque, cuyo apellido coincidiría con el de la víctima.

Denuncia

Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico (CREC) y de la Comisaría 7ª llegaron al lugar y, ante la gravedad de las heridas, trasladaron a Godoy en un patrullero, con sirenas y balizas encendidas, hasta el hospital Iturraspe. La médica de guardia constató que el joven de 25 años presentaba una herida punzante en el pulmón izquierdo y dispuso su derivación de urgencia al hospital Cullen para realizarle una tomografía computada.

LEER MÁS: Noche de tiros y tensión en barrio San Lorenzo: cinco jóvenes fueron aprehendidos con una pistola y balas

Testigos e imágenes

Los policías de Orden Público y de Cuerpos que investigan el ataque a Godoy dialogaron con vecinos de la zona y, a partir de sus testimonios, identificaron como presunto autor de la agresión a un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales A. G., quien tendría el mismo apellido que la víctima y se encontraría en situación de calle.

Hasta el momento, no se informó sobre su aprehensión ni sobre el secuestro del arma blanca utilizada en el ataque. Además, los investigadores constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, cuyas imágenes podrían aportar elementos para esclarecer lo sucedido.

Investigación y peritajes criminalísticos

Posteriormente, llegaron al lugar del ataque los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Los investigadores dialogaron con los efectivos de la policía capitalina y comenzaron las tareas para esclarecer la tentativa de homicidio, además de realizar los peritajes criminalísticos de rigor en la escena.

Atribución delictiva

La novedad sobre el ataque fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe.

A su vez, las autoridades informaron al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó establecer el estado de salud del joven internado en el hospital Cullen, identificar a los vecinos que pudieran aportar información como testigos, relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y secuestrar las imágenes que pudieran registrar la agresión.

También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes por parte de los especialistas del área Científica de la PDI. La causa fue caratulada provisoriamente como tentativa de homicidio.