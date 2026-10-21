Uno Santa Fe | Policiales | Barrio

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

El ataque ocurrió este miércoles por la mañana en calle La Pampa al 6300. La víctima fue identificada como Lucas Rodrigo Godoy, de 25 años, quien sufrió una herida punzante en el pulmón izquierdo. Efectivos policiales de Orden Público y de Cuerpos lo trasladaron en un patrullero al hospital Iturraspe y, debido a la gravedad de la lesión, fue derivado al hospital Cullen.

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de octubre 2026 · 18:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Agresión en barrio Santa Teresa. Joven de 25 años fue apuñalado en el tórax y se encuentra internado en estado delicado.

Agresión en barrio Santa Teresa. Joven de 25 años fue apuñalado en el tórax y se encuentra internado en estado delicado.

Este miércoles, poco antes de las 8.30, un joven de 25 años, identificado como Lucas Rodrigo Godoy, fue encontrado tendido, inmóvil y ensangrentado en la vereda de una vivienda ubicada en La Pampa al 6300, en barrio Santa Teresa, al norte de la ciudad de Santa Fe. El joven presentaba una herida de arma blanca en el lado izquierdo del tórax.

Los vecinos alertaron a la central de emergencias 911 y efectivos policiales lo trasladaron de urgencia al hospital Iturraspe, donde una médica constató la gravedad de la lesión y le practicaron las primeras curaciones. Debido a su estado, fue derivado al hospital Cullen, donde recibió nuevas atenciones y quedó internado en estado delicado. Mientras tanto, los investigadores buscan al presunto autor del ataque, cuyo apellido coincidiría con el de la víctima.

Denuncia

Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico (CREC) y de la Comisaría 7ª llegaron al lugar y, ante la gravedad de las heridas, trasladaron a Godoy en un patrullero, con sirenas y balizas encendidas, hasta el hospital Iturraspe. La médica de guardia constató que el joven de 25 años presentaba una herida punzante en el pulmón izquierdo y dispuso su derivación de urgencia al hospital Cullen para realizarle una tomografía computada.

LEER MÁS: Noche de tiros y tensión en barrio San Lorenzo: cinco jóvenes fueron aprehendidos con una pistola y balas

Testigos e imágenes

Los policías de Orden Público y de Cuerpos que investigan el ataque a Godoy dialogaron con vecinos de la zona y, a partir de sus testimonios, identificaron como presunto autor de la agresión a un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales A. G., quien tendría el mismo apellido que la víctima y se encontraría en situación de calle.

Hasta el momento, no se informó sobre su aprehensión ni sobre el secuestro del arma blanca utilizada en el ataque. Además, los investigadores constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, cuyas imágenes podrían aportar elementos para esclarecer lo sucedido.

Investigación y peritajes criminalísticos

Posteriormente, llegaron al lugar del ataque los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Los investigadores dialogaron con los efectivos de la policía capitalina y comenzaron las tareas para esclarecer la tentativa de homicidio, además de realizar los peritajes criminalísticos de rigor en la escena.

Atribución delictiva

La novedad sobre el ataque fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe.

A su vez, las autoridades informaron al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó establecer el estado de salud del joven internado en el hospital Cullen, identificar a los vecinos que pudieran aportar información como testigos, relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y secuestrar las imágenes que pudieran registrar la agresión.

También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes por parte de los especialistas del área Científica de la PDI. La causa fue caratulada provisoriamente como tentativa de homicidio.

Barrio Santa joven Estado denuncia
Noticias relacionadas
Recuperaron la moto robada a un fiscal del MPA cerca de la basílica de Guadalupe: apresaron a un joven de 19 años

Recuperaron la moto robada a un fiscal del MPA cerca de la basílica de Guadalupe: apresaron a un joven de 19 años

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Allanamiento en Sauce Viejo. Aprehendieron a un hombre de 41 años investigado por un robo agravado en Santo Tomé ocurrido en 2021.

Sauce Viejo: cayó un hombre investigado por un asalto cometido en Santo Tomé en 2021

Tentativa de hurto en la Terminal: una mujer fue atrapada con una tapa de inodoro que había sustraído

Tentativa de hurto en la Terminal: una mujer fue atrapada con una tapa de inodoro que había sustraído

Lo último

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Último Momento
Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

Ovación
Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula