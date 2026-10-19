Robo en Bº El Pozo: trepó los techos del Centro Cultural y Deportivo y se llevó 15 metros de cable eléctrico

Sucedió durante este fin de semana. Un ladrón ingresó por los techos al edificio, luego cortó el cable del suministro eléctrico y robo el material. Las cámaras de seguridad registraron el robo en imágenes.

Inseguridad en el barrio El Pozo: un delincuente trepó a los techos y robó cables en el Centro Cultural y Deportivo.

Este fin de semana, un delincuente ingresó durante la madrugada al predio del Centro Cultural y Deportivo El Pozo , una asociación civil sin fines de lucro del barrio homónimo de la ciudad de Santa Fe. Se llevó entre 10 y 15 metros de cable de suministro eléctrico.

Un trabajador de la construcción que se presentó a realizar sus tareas habituales fue el que constató los daños y el robo, y los informó a las autoridades de la entidad. Estos denunciaron el suceso en la Comisaría 25° y aportaron imágenes registradas con una cámara de seguridad sobre la faena delictiva.

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Todo quedó grabado en cámaras de seguridad

Según registraron las cámaras de seguridad del predio, el hombre accedió por los techos del baño de visitantes, cortó el cable y luego se retiró del lugar. En la entidad advirtieron el faltante cuando un albañil avisó que no había luz y que faltaba el cableado. La denuncia fue radicada este fin de semana en la Comisaría 25° por una mujer de 40 años.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que sean secuestradas las imágenes de las cámaras de seguridad del predio, que sea constatada la existencia de otras cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran haber registrado la llegada y la fuga del autor, y que sean identificadas las personas que puedan aportar información como testigos, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.