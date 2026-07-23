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Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Dos jóvenes, de 17 y 20 años, intentaron evadir un control de la Guardia Provincial en San José del Rincón. La persecución se extendió por varios kilómetros hasta barrio El Pozo, donde fueron interceptados. El mayor quedó detenido por resistencia a la autoridad.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de julio 2026 · 21:05hs
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Persecución en Ruta 1: Dos jóvenes evadieron un control policial y fueron perseguidos por varios kilómetros.

Persecución en Ruta 1: Dos jóvenes evadieron un control policial y fueron perseguidos por varios kilómetros.

Dos jóvenes fueron perseguidos y aprehendidos este jueves al mediodía luego de intentar escapar de un control vehicular realizado por efectivos de la Guardia Provincial sobre la Ruta Provincial Nº 1, a la altura de calle Saavedra, en San José del Rincón.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados intentaron identificar a los ocupantes de una motocicleta, pero el conductor desobedeció la orden de detenerse, aceleró y huyó a toda velocidad, iniciando una persecución que se extendió durante varios kilómetros.

Persecución hasta barrio El Pozo

Los efectivos iniciaron un seguimiento con sirenas y balizas encendidas. La persecución continuó por la Ruta Nacional 168 hasta llegar a barrio El Pozo, en la ciudad de Santa Fe.

Finalmente, los motociclistas fueron interceptados en la intersección de las calles Jiménez de Asúa y Babini. Allí quedaron aprehendidos un joven de 20 años y un adolescente de 17.

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Intervención judicial

Tras el procedimiento, los agentes informaron lo sucedido a las autoridades de la Guardia Provincial y de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, quienes dieron intervención a la Justicia.

Por tratarse de un menor de edad, tomó intervención la Fiscalía de Menores, que dispuso que el adolescente fuera entregado a sus progenitores.

En tanto, la Fiscalía de Flagrancia ordenó que el joven de 20 años permaneciera detenido, fuera examinado por médicos de Medicina Legal, identificado formalmente y notificado de la formación de una causa por el delito de resistencia a la autoridad.

control ruta 1 persecución El Pozo
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