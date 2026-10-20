Tentativa de hurto en la Terminal: una mujer fue atrapada con una tapa de inodoro que había sustraído

Una mujer de 42 años fue aprehendida por la Policía tras sustraer el elemento del sector de baños. Ocurrió en la zona de Belgrano al 2900

Una mujer de 42 años fue aprehendida este martes tras ser descubierta con una tapa de inodoro que había sustraído de los baños de la Terminal de Ómnibus . Policías de la Brigada Operativa Urbana la interceptó tras el hurto en inmediaciones de Belgrano al 2900 y la trasladó a la Comisaría 2.ª.

En la jornada de hoy, personal de la Brigada Operativa Urbana (B. O. U.), perteneciente a la Unidad Regional I , fue comisionado a calle Belgrano a la altura del 2900.

En el lugar, efectivos policiales entrevistaron a una mujer de 43 años, quien manifestó que una mujer se habría llevado una tapa de inodoro del sector de baños de la Terminal de Ómnibus.

La mujer tiene 42 años

Seguidamente, el personal actuante logró dar con una mujer de 42 años, quien tendría en su poder el elemento antes mencionado

Detalles del procedimiento de la Policía