Una mujer de 42 años fue aprehendida este martes tras ser descubierta con una tapa de inodoro que había sustraído de los baños de la Terminal de Ómnibus. Policías de la Brigada Operativa Urbana la interceptó tras el hurto en inmediaciones de Belgrano al 2900 y la trasladó a la Comisaría 2.ª.
Tentativa de hurto en la Terminal: una mujer fue atrapada con una tapa de inodoro que había sustraído
Una mujer de 42 años fue aprehendida por la Policía tras sustraer el elemento del sector de baños. Ocurrió en la zona de Belgrano al 2900
En la jornada de hoy, personal de la Brigada Operativa Urbana (B. O. U.), perteneciente a la Unidad Regional I, fue comisionado a calle Belgrano a la altura del 2900.
En el lugar, efectivos policiales entrevistaron a una mujer de 43 años, quien manifestó que una mujer se habría llevado una tapa de inodoro del sector de baños de la Terminal de Ómnibus.
La mujer tiene 42 años
Seguidamente, el personal actuante logró dar con una mujer de 42 años, quien tendría en su poder el elemento antes mencionado
Detalles del procedimiento de la Policía
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Intervención policial: Personal de la Brigada Operativa Urbana (B. O. U.), dependiente de la Unidad Regional I, acudió al lugar tras ser alertado por una testigo de 43 años.
Aprehensión: a pocos metros del hecho, los efectivos localizaron a la sospechosa con el elemento robado en su poder.
Actuaciones: la aprehendida fue derivada a la seccional correspondiente y se le dio intervención inmediata a la fiscalía en turno para definir su situación procesal.