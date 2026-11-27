Hay cuatro detenidos tras cinco allanamientos en el barrio Zavaleta de CABA. Las viudas negras eran dirigidas desde el penal de Los Hornos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a cuatro integrantes de una banda de “viudas negras” que era liderada por una mujer desde la cárcel de Los Hornos. Los sospechosos, dos hombres y dos mujeres de entre 18 y 23 años, fueron apresados en cinco allanamientos simultáneos.

El procedimiento fue en el marco de una investigación que comenzó en septiembre tras el robo a un hombre en su vivienda de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Según los investigadores, la banda contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas. Una vez concretado el encuentro, las mujeres les daban somníferos y con ayuda de sus cómplices, les robaban sus pertenencias. Entre los detenidos hay dos hombres de 19 y 23 años, ambos con antecedentes por amenazas, maltrato y averiguación de ilícito, y dos jóvenes de 18 y 20 años.

Citas por Tinder y robos

La investigación comenzó a mediados de septiembre, cuando un hombre denunció que había sido víctima de un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, luego de concretar un encuentro con una mujer a través de la aplicación Tinder.

De acuerdo con la denuncia, la joven simuló tener interés afectivo y una vez dentro de la vivienda de la víctima, le habría suministrado somníferos. Según los investigadores, actuó junto con al menos cuatro cómplices, quienes aprovecharon que el hombre estaba adormecido para sustraerle objetos de valor.

A partir de las tareas de investigación, los efectivos lograron identificar los domicilios y establecer los vínculos entre los presuntos integrantes de la organización delictiva.

La mujer que dirigía la banda desde la cárcel

La banda de “viudas negras” que drogaba a hombres para robarles y que quedó expuesta por las cámaras de seguridad de una de sus víctimas era liderada desde la cárcel por Clotilde Beatriz Lezcano, una joven de 20 años que ya estaba detenida por un homicidio cometido bajo una modalidad similar. Según sus antecedentes judiciales la mujer está vinculada a causas por homicidio agravado, homicidio calificado y robo.

Lezcano se encuentra alojada en la Unidad Penitenciaria N.º 8 de Los Hornos en La Plata en provincia de Buenos Aires, donde, según la investigación de la DDI de La Matanza, continuaba al frente de la organización. Desde allí habría coordinado los movimientos de sus cómplices, que captaban a hombres a través de aplicaciones de citas, los sedaban y luego ingresaban a sus casas para desvalijarlos.

Su detención está vinculada con el crimen de Luis María Schroeder, un empresario de 72 años asesinado en junio de 2024 en su vivienda del barrio cerrado Terrazas del Sol, en Moreno. El caso también fue investigado como un ataque bajo la modalidad de viuda negra.

Los allanamientos

Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 11 solicitó las órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N.º 5 de La Matanza y al Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo del juez Litvack.

En el marco de la causa, se realizaron cinco allanamientos simultáneos en el barrio Zavaleta, donde fueron detenidos cuatro presuntos miembros de la organización.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 24 teléfonos celulares, tres tablets, un iPad, una netbook, dos notebooks, medicamentos y recetarios médicos. También incautaron dos cortacandados, 220 pesos mexicanos, anotaciones y distintas prendas de vestir, entre otros elementos.