Santo Tomé: un hombre de 50 años falleció jugando al fútbol y su hijo fue detenido por destrozos en el SAMCo

Fabián Leonardo Barro, integrante de la agrupación Casa Club, sufrió una descompensación durante la jornada deportiva de este sábado y llegó sin vida al SAMCo local. Tras confirmarse el deceso, su hijo de 19 años causó destrozos en la guardia del centro de salud y fue aprehendido por la policía.

Conmoción en el fútbol de veteranos de Santo Tomé por la muerte de un jugador de 50 años en pleno partido

Una tarde de deporte y camaradería en la ciudad de Santo Tomé finalizó en tragedia y conmoción. El jugador de fútbol Fabián Leonardo Barro, de 50 años, falleció este sábado tras sufrir una severa descompensación mientras disputaba un encuentro correspondiente a la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos.

Barro integraba el plantel del equipo Casa Club, uno de los conjuntos con histórica trayectoria en el torneo regional de veteranos. Pese a la rápida asistencia en el predio deportivo y su traslado de urgencia al SAMCo de Santo Tomé, el deportista ingresó al nosocomio cerca de las 18:30 sin signos vitales.

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"Lamentamos comunicar el fallecimiento del socio Fabián Barro, jugador de la agrupación Casa Club. Hacemos llegar nuestro pésame a la familia y compañeros", reza el comunicado oficial de la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos.

Tensión y destrozos en el SAMCo de Santo Tomé

La trágica noticia desencadenó momentos de extrema angustia y tensión en los pasillos del centro asistencial de Santo Tomé. Tras confirmarse el deceso por parte del equipo médico de guardia, el hijo de la víctima —un joven de 19 años— reaccionó de manera alterada y causó daños materiales en las puertas de acceso al sector de emergencias.

Ante la situación de desorden e infraestructuras dañadas dentro del establecimiento sanitario, personal del Comando Radioeléctrico (CRE) de la Unidad Regional I acudió al lugar y procedió a la aprehensión inmediata del joven, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para ponerlo a disposición de la fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Condolencias de la Liga de Veteranos

La muerte de Barro generó dolor entre los deportistas y dirigentes del fútbol amateur de la región. Desde la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos emitieron un comunicado institucional para expresar sus condolencias a sus allegados y a los integrantes de Casa Club.

Por el momento, las autoridades sanitarias no difundieron el parte médico oficial que determine la causa exacta de la descompensación, aunque las primeras hipótesis señalan un evento cardiorrespiratorio masivo durante la práctica deportiva.