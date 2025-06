Quién es Florencia Carignano, la diputada santafesina que acusó de "gatos" a legisladoras de LLA

Florencia Carignano se posicionó en el centro de la polémica luego de una particular secuencia que tuvo lugar en la Cámara de Diputados . En el medio de una sesión especial, la diputada santafesina de Unión por la Patria , tuvo un acalorado cruce con Gerardo Milman y Lilia Lemoine , legisladores del PRO y LLA, respectivamente.

El nombre de Carignano estuvo en la boca de todos luego de que se viralizara un video de una particular intervención en la cámara baja. Allí trató de “gato” a Lemoine, diputada por La Libertad Avanza, celebró que Milman, legislador del PRO, haya “dejado los fármacos que los tenían dopado” tras “intentar matar a Cristina” . Este viernes, la referente de La Cámpora redobló la apuesta y habló de “gatos hombres”.

En una entrevista con Urbana Play, Carignano se refirió al exabrupto en la Cámara de Diputados, y volvió a hablar de sus colegas: “El nivel intelectual de las diputadas y diputados libertarios es muy básico, elemental, se levantan para no tratar temas como el Garrahan, no votan a favor del bono fijo para las jubilaciones, apalean a los jubilados. Lo que yo hice es de Heidi al lado de ellos".

En ese marco, le consultaron a Carignano: “¿Qué es un gato?”, a lo que respondió: "Acompañantes que, a través de favores sexuales, consiguen alguna cosa. Lo dijo Lilita Carrió. No tenemos problemas de que existan. El tema es cuando están en política e interrumpen y entorpecen el tratamiento de temas importantes. Ahí decís: ‘che, estudiá porque decís estupideces y le arruinás la vida a los argentinos”.

La acusación no se limitó a las diputadas mujeres: “Hay gatos hombres también. Investiguen. No es sólo para una mujer. Que lleguen por favores sexuales no es sólo para la mujer, también es para hombres”, expresó Carignano.

Además, apuntó contra Juliana Santillán, también legisladora por LLA:. “A mí lo que me sorprende es que una diputada como Santillán esté todo el día en hoteles 5 estrellas, esté todo el día en el Faena sacándose fotos. Se sube a upa de Zago cuando era presidente del bloque”, aseguró, y agregó: “Soy anticuada y pienso que este tipo de comportamiento no está bien”.

Quién es Florencia Carignano, la diputada santafesina que se hizo viral

Oriunda de la ciudad de Santa Fe, Carignano es hincha de Colón y viene de linaje peronista. Su padre es Raúl Carignano, un histórico del PJ santafesino, quien fue diputado nacional y secretario de Asuntos Latinoamericanos en la segunda presidencia de Carlos Menem.

Referente regional de La Cámpora, Florencia Carignano ingresó a la función pública el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner. En 2010, la nombraron como Subsecretaria de Acceso a la Justicia, en 2010, cargo que mantuvo hasta el 2015.

Años después, ya en la gestión de Alberto Fernández, Carignano, Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, volvió a la función pública. La ahora diputada ocupó un puesto clave en el ministerio del Interior, en ese momento liderado por Eduardo “Wado” De Pedro.

Por primera vez en 72 años, se designó al frente de la Dirección Nacional de Migraciones a una mujer, y fue Florencia Carignano. En su cargo, Carignano fue la cara visible de Migraciones en plena pandemia. Desde el 10 de diciembre del 2023, se desempeña como diputada de la Nación por la provincia de Santa Fe, dentro del bloque de Unión por la Patria.

El cruce de Florencia Carignano con Lilia Lemoine y el pedido de sanciones

Este jueves, en una sesión especial de la cámara de diputados, Carignano se cruzó con Lilia Lemoine, una de las referentes del bloque de LLA en la Cámara baja. Cuando Lemoine intentó interrumpirla, Carignano le gritó: “Callate loca”.

Lo mismo ocurrió luego contra Nadia Márquez, también diputada del oficialismo. Carignano le exigió que se callara y la llamó “gato”.

El agravio motivó la respuesta de la libertaria: “No tengo huevos pero me los inflaron, que cada vez que habla una mujer de La Libertad Avanza se dice que si es rubia, que si habla mucho, que si es gato. Déjense de joder loco. Ustedes hablaban de feminismo. Absolutamente todos los días nos lo están diciendo y no se los voy a permitir que se lo digna a la diputada Lemoine ni a ninguna diputada de esta cámara”, vociferó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1930590189644120479&partner=&hide_thread=false “Celebro que, en el marco de la democracia, no nos hayas gatillado como intentaste con Cristina Kirchner”



Florencia Carignano cruzó a Gerardo Milman por su implicación en la causa por el atentado a la expresidenta y les dijo "Callate, gato" a las diputadas de LLA. pic.twitter.com/RJOcaA44ZB — Corta (@somoscorta) June 5, 2025

En su cuenta de la red social X, Lemoine reclamó sancionar a Carignano por su “comportamiento”.

“La diputada Carignano es una fiel representante del feminismo K. La transcripción de su vómito de mentiras y veneno va a ser divertida. Hay que sancionar estos comportamientos dentro de la cámara. Creo que es una vergüenza hasta para sus colegas”, escribió.

El áspero cruce ocurrió en una sesión caliente, en la que la oposición logró construir una mayoría y dio media sanción a los aumentos de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. El gobierno adelantó que vetará los proyectos si el Senado los aprueba, porque entiende que comprometen el equilibrio fiscal y la meta de déficit cero.

