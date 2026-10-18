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Acuerdo Capital en Santa Fe: las obras de pavimentación de avenida Peñaloza registran un avance del 70%

La obra contempla la pavimentación integral, nuevas bicisendas, iluminación LED, garitas para el transporte público, rampas y nuevos cruces peatonales, además de trabajos de forestación con más de 150 árboles y desagües pluviales.

18 de octubre 2026 · 16:34hs
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Acuerdo Capital en Santa Fe: las obras de pavimentación de avenida Peñaloza registran un avance del 70%

Acuerdo Capital en Santa Fe: las obras de pavimentación de avenida Peñaloza registran un avance del 70%
Acuerdo Capital en Santa Fe: las obras de pavimentación de avenida Peñaloza registran un avance del 70%

Acuerdo Capital en Santa Fe: las obras de pavimentación de avenida Peñaloza registran un avance del 70%

El Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe avanzan en la etapa final de dos obras incluidas en el Acuerdo Capital: la renovación del cantero central de Avenida 7 Jefes y la pavimentación de Avenida Peñaloza, entre Gorriti y Chaco.

Según la información oficial, la intervención en 7 Jefes tiene pendientes algunos detalles para su finalización. Los trabajos incluyeron la colocación de más de 5.500 metros cuadrados de losetas peatonales, la incorporación de sectores podotáctiles, áreas verdes, forestación y nuevos espacios de circulación y juegos.

También se renovó la explanada del monumento al Brigadier López y se modificaron las conexiones entre las avenidas Almirante Brown y 7 Jefes, con aperturas alineadas con las calles Chacabuco, Juan del Campillo e Iturraspe. La inversión provincial destinada a esta obra superó los $3.200 millones.

Pavimentación de Avenida Peñaloza

En el norte de la ciudad, la pavimentación de avenida Peñaloza alcanzó un avance del 70 %. La intervención comprende aproximadamente 1.300 metros, desde Gorriti hacia el norte, y actualmente se trabaja en los últimos tramos.

El proyecto incluye la pavimentación de la calzada, la construcción de bicisendas, la instalación de iluminación LED, garitas para el transporte público, rampas y cruces peatonales. También contempla la plantación de más de 150 árboles y la ejecución de desagües pluviales.

La obra apunta a mejorar la circulación de vehículos, peatones y ciclistas, además de las condiciones de acceso al edificio de la Escuela Esteban Echeverría.

La inversión provincial prevista para los trabajos supera los $3.675 millones.

Tres obras finalizadas

El Acuerdo Capital comprende cinco intervenciones en la ciudad de Santa Fe. Tres ya fueron inauguradas: la pavimentación de calle Larrea, entre Blas Parera y Peñaloza, y la renovación de los canteros centrales de avenida J. J. Paso y de avenida Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Gorriti.

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