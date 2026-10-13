El buque multipropósito ARA "Ciudad de Zárate" y la patrullera ARA "Punta Mogotes" arribaron al Dique 1. Este miércoles 14 de octubre, de 9 a 17, equipos médicos de la provincia, el municipio y las Fuerzas Armadas brindarán atención clínica, pediátrica y odontológica a los vecinos de la zona insular.

Buques de la Armada llegaron al Puerto de Santa Fe: coordinan un operativo sanitario costero en Alto Verde y zona de islas

La Municipalidad de Santa Fe, junto el Gobierno Provincial y la Armada Argentina, coordinan un operativo de atención sanitaria destinado a residentes de la zona de islas, con especial atención a los vecinos de Alto Verde. La jornada se realizará este miércoles 14 de octubre en el Puerto de Santa Fe , de 9 a 17, y permitirá acercar servicios de salud a una población que presenta dificultades de acceso por vía terrestre.

El despliegue estará a cargo del buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”, que arribaron al Puerto de Santa Fe, en el Dique 1, durante la noche del lunes 12 de octubre. Las embarcaciones cuentan con medios que permitirán trasladar al personal sanitario y llegar a distintos puntos de la costa para brindar asistencia.

LEER MÁS: El Gobierno provincial coordina con la Armada acciones preventivas ante posibles efectos de El Niño

Operativo sanitario

El equipo sanitario estará integrado inicialmente por un médico generalista y dos enfermeros. Además, se sumarán pediatras y odontólogos de la ciudad, para ampliar las prestaciones de acuerdo con las necesidades detectadas. El operativo contará también con medicamentos donados por laboratorios privados, a los que se sumará la colaboración del Hospital José María Cullen. Asimismo, el municipio aportará combustible para contribuir con la logística del despliegue.

La atención se organizará mediante un punto de encuentro en Alto Verde, que permitirá coordinar el traslado de los vecinos hacia las embarcaciones.

El capitán de fragata Julio César Rivas destacó el trabajo conjunto con el gobierno local. “Esto es parte de una tarea en conjunto entre diversos actores; nosotros la apoyamos con medios que llegan a donde justamente el medio terrestre por ahí no puede llegar, con los buques de la Armada”, señaló.

El capitán detalló que también se utilizarán botes semirrígidos de la Infantería de la Marina para llegar a diferentes sectores de la costa y facilitar el contacto con la población. En cada caso, el equipo médico evaluará las necesidades de atención y determinará si las personas deben ser trasladadas hasta el buque sanitario o pueden recibir asistencia en tierra.

Finalizado el operativo sanitario, los buques regresarán al puerto para pasar la noche y el jueves 15 de octubre, a las 6:30, zarparán rumbo a la provincia de Corrientes.