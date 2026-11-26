Los números mandan: a 350 km del puerto, la logística menoscaba su margen en casi 4 quintales por hectárea. Vale decir que el flete puede aniquilar toda su ganancia antes de que la cosecha sea siquiera liquidada. En un escenario de márgenes complejos, entender esta erosión no es opcional; es una necesidad estratégica para defender el valor de su trabajo.

Una manera intuitiva de abordar el presente análisis es transformar el costo monetario del transporte en unidades de producto. De esta manera, se hace visible cuántos quintales son cedidos por ese concepto antes de que la producción llegue a puerto.

El flete debe analizarse como una detracción en especie

Es dable mencionar que en la precitada fórmula subyace la idea de que el flete debe analizarse como una detracción en especie. Para arribar a estos indicadores, se han utilizado las siguientes variables de referencia: valor soja Cámara Rosario en USD 357,37 /tn (USD 35,74 por quintal), rendimiento promedio de 30 quintales por hectárea y la fórmula aplicada de quintales cedidos igual a tarifa flete (USD/tonelada) dividido por valor quintal soja.

A fines ejemplificativos, un productor a 700 km de la terminal debe entregarle al transportista 1,70 quintales por cada tonelada transportada. Si ese productor obtuvo un rendimiento de 30 quintales, para transportar esa cantidad debe pagarle al camionero 5,10 quintales de soja por cada hectárea cosechada.

Cabe destacar que la eficiencia de un establecimiento agropecuario suele medirse por su productividad biológica; vale decir en “tantos” quintales por hectárea. Sin embargo, en la economía real, los números mandan, y la rentabilidad final depende en gran medida de cuán incisivo es el estudio realizado.

Es menester resaltar que el objetivo de este análisis es exclusivamente aportar claridad técnica en un escenario de márgenes cada vez más complejos. Concomitantemente, entender la erosión logística es una necesidad estratégica para defender el valor del esfuerzo productivo. La profesionalización en la lectura de estos indicadores es lo que determina, en última instancia, la viabilidad de la empresa agroindustrial.

Los valores de referencia utilizados corresponden a la Tarifa de Referencia CATAC, el Índice de Costos de Transporte FADEEAC, el Precio Pizarra Valores de Referencia Bolsa de Comercio y la cotización vigente tipo de cambio vendedor Banco Nación.

Contacto