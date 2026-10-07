El ministro Fabián Bastia mantuvo un encuentro con representantes del Comando del Área Naval Fluvial para coordinar acciones de apoyo a la comunidad y fortalecer la preparación y prevención. El buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes” estarán en el Puerto de Santa Fe entre el 13 y el 15 de octubre.

El Gobierno provincial coordina con la Armada acciones preventivas ante posibles efectos de El Niño

El Gobierno provincial coordina con la Armada acciones preventivas ante posibles efectos de El Niño

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con representantes del Comando del Área Naval Fluvial de la Armada Argentina, con el objetivo de coordinar acciones de apoyo a la comunidad y fortalecer la preparación y prevención ante posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La reunión se realizó en la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe y contó con la participación del secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo; el presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González; el comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi; el jefe de la Delegación Naval Rosario, capitán de fragata Ernesto Acosta, y el oficial de enlace en Santa Fe, capitán de corbeta Rolando Garavaglia.

Tras el encuentro, González explicó que las autoridades de la Armada tienen a su cargo la protección del litoral fluvial argentino y destacó las acciones impulsadas por el Gobierno Provincial en materia de prevención y mitigación de los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

En ese marco, señaló que la Armada Argentina puso a disposición recursos para reforzar las capacidades de respuesta y acercar herramientas a la comunidad ante eventuales emergencias.

La Armada llegará al Puerto de Santa Fe

El buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate”, la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes” y medios del Batallón de Infantería de Marina N.º 3 “Almirante Eleazar Videla” llegarán a la ciudad de Santa Fe entre el 13 y el 15 de octubre.

Durante esas jornadas, las embarcaciones permanecerán amarradas en el Dique 1 del Puerto de Santa Fe y podrán ser visitadas por la comunidad.

En el lugar se presentarán recursos vinculados con la atención sanitaria, propuestas educativas y herramientas de respuesta ante eventuales emergencias.

Medidas preventivas

El Gobierno Provincial lleva adelante distintas medidas preventivas ante el fenómeno de El Niño. Entre ellas se encuentran la conformación del Comité Operativo Interministerial de Emergencias, la ejecución de obras hídricas y viales, la limpieza de canales, el alteo de defensas y la incorporación de maquinaria.

Además, la Provincia trabaja de manera coordinada con gobiernos locales y comités de cuenca para fortalecer la planificación y la capacidad de respuesta en los distintos territorios.

Refuerzo de las capacidades de respuesta

Desde el Comando del Área Naval Fluvial indicaron que la Armada Argentina reforzará sus capacidades de respuesta en la jurisdicción fluvial mediante puntos de apoyo a la comunidad en el puerto de Corrientes y en la Base Naval Zárate.