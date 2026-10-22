Uno Santa Fe | Santa Fe | Casa Cuna

Casa Cuna: un paso clave para transformar el edificio histórico en el futuro Polo de la Niñez de Santa Fe

El decreto Nº 2.221 incorporó el proyecto al Programa Municipal de Inversiones y aprobó su programación financiera y física. Las obras se organizarán en dos etapas: demolición parcial de ampliaciones posteriores y puesta en valor y ampliación del inmueble.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

22 de octubre 2026 · 19:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Casa Cuna. El Gobierno de Santa Fe avanza en la refuncionalización del histórico edificio para convertirlo en el futuro Polo de la Niñez.

google

Casa Cuna. El Gobierno de Santa Fe avanza en la refuncionalización del histórico edificio para convertirlo en el futuro Polo de la Niñez.

El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso para transformar el histórico edificio de Casa Cuna en el futuro Polo de la Niñez. Para avanzar con el llamado a licitación de la primera etapa de las obras, que contempla la demolición parcial de sectores agregados a la construcción original, fue necesario asignar distintas partidas presupuestarias, indicaron desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano a UNO Santa Fe.

Actualmente, los equipos técnicos se encuentran elaborando los proyectos correspondientes. El proceso registró demoras debido a que el inmueble está protegido como patrimonio histórico-cultural, por lo que fue necesario gestionar las autorizaciones, habilitaciones y aprobaciones de la Comisión de Patrimonio.

En ese marco, mediante el decreto Nº 2.221 publicado el pasado martes, el Poder Ejecutivo aprobó modificaciones presupuestarias y la programación financiera y física de las inversiones previstas para la refuncionalización, puesta en valor y ampliación del edificio.

La norma contempla una ampliación de $300 millones en las erogaciones y en la programación de los proyectos de inversión. Además, incrementa en $50 millones el cálculo de recursos provenientes del Tesoro Provincial y establece una reducción de $250 millones en otras erogaciones vigentes.

El decreto también incorpora la iniciativa a la estructura programática del Ministerio de Economía, dentro del Programa Municipal de Inversiones (Promudi), y establece las dos etapas previstas para la intervención.

Dos etapas para recuperar el edificio

La primera etapa contempla la demolición parcial de ampliaciones posteriores de la construcción existente. La segunda comprende la puesta en valor y ampliación del conjunto edilicio.

LEER MÁS: Qué pasará con la ex Casa Cuna: Niñez salió al cruce de las denuncias por abandono y aclaró cuáles son los planes para el histórico edificio

El inmueble, ubicado en la esquina de San Juan y Primera Junta, es un Monumento Histórico Provincial y propiedad del Gobierno de Santa Fe. La refuncionalización tiene como objetivo concentrar servicios y equipos destinados a la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Frente de Casa Cuna.

Frente de Casa Cuna.

Del histórico hogar a un nuevo modelo de atención

La secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, explicó que el proyecto busca modificar el enfoque tradicional de atención a las infancias y avanzar hacia un modelo centrado en los derechos de cada niño.

“Casa Cuna es un lugar muy emblemático para la sociedad santafesina, pero responde al viejo paradigma. En ese paradigma el niño era considerado casi un objeto, mientras que en el nuevo modelo es un sujeto de derechos”, sostuvo.

LEER MÁS: Del cierre de Casa Cuna al Polo de la Niñez: el nuevo paradigma que impulsa Santa Fe para asistir a niños en situación de vulnerabilidad

El futuro Polo de la Niñez buscará concentrar equipos y recursos estatales para facilitar la atención, el acompañamiento y la intervención ante situaciones de vulneración de derechos, con el objetivo de mejorar la articulación entre las áreas involucradas.

Con el decreto 2221, el Gobierno provincial formalizó un nuevo avance presupuestario para recuperar Casa Cuna y convertirla en un espacio destinado a la promoción y protección de los derechos de las infancias. La ejecución de las obras dependerá del cumplimiento de las etapas previstas y de las autorizaciones pendientes.

Casa Cuna Santa Fe Polo Niñez
Noticias relacionadas
Plan de contingencia hídrica en Santa Fe por El Niño: extraen más de 5.000 metros cúbicos de tierra para ampliar reservorios

Plan de contingencia hídrica en Santa Fe por El Niño: extraen más de 5.000 metros cúbicos de tierra para ampliar reservorios

Inseguridad en Punta Norte. Vecinos protestaron por robos recurrentes durante la madrugada, exigiendo más policía.

Inseguridad en Punta Norte: vecinos advierten que caminar hasta las paradas de colectivos los expone a robos y reclaman más policías

Dos robos en barrio Guadalupe. Un hombre de 36 años fue enviado a prisión preventiva por dos hechos.

Dos robos en seis días en barrio Guadalupe: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Lácteos Verónica. Negocia un acuerdo con una firma cordobesa para reactivar su planta en Lehmann.

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

Lo último

Histórica compensación de deudas entre Santa Fe y Nación: la Provincia cobró $110.000 millones por el déficit previsional de 2026

Histórica compensación de deudas entre Santa Fe y Nación: la Provincia cobró $110.000 millones por el déficit previsional de 2026

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Duele decir que no hay más: la desesperanza en los comedores de Santa Fe por la falta de alimentos

"Duele decir que no hay más": la desesperanza en los comedores de Santa Fe por la falta de alimentos

Último Momento
Histórica compensación de deudas entre Santa Fe y Nación: la Provincia cobró $110.000 millones por el déficit previsional de 2026

Histórica compensación de deudas entre Santa Fe y Nación: la Provincia cobró $110.000 millones por el déficit previsional de 2026

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Duele decir que no hay más: la desesperanza en los comedores de Santa Fe por la falta de alimentos

"Duele decir que no hay más": la desesperanza en los comedores de Santa Fe por la falta de alimentos

Casa Cuna: un paso clave para transformar el edificio histórico en el futuro Polo de la Niñez de Santa Fe

Casa Cuna: un paso clave para transformar el edificio histórico en el futuro Polo de la Niñez de Santa Fe

Plan de contingencia hídrica en Santa Fe por El Niño: extraen más de 5.000 metros cúbicos de tierra para ampliar reservorios

Plan de contingencia hídrica en Santa Fe por El Niño: extraen más de 5.000 metros cúbicos de tierra para ampliar reservorios

Ovación
Barracas amargó a Unión sobre la hora y prácticamente lo dejó sin playoffs en reserva

Barracas amargó a Unión sobre la hora y prácticamente lo dejó sin playoffs en reserva

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Guillermo Sánchez le metió presión a Colón: Vamos a hacerle sentir nuestro marco

Guillermo Sánchez le metió presión a Colón: "Vamos a hacerle sentir nuestro marco"

Mateo Peresutti, la nueva apuesta de Unión: Lo soñé mucho tiempo

Mateo Peresutti, la nueva apuesta de Unión: "Lo soñé mucho tiempo"

Qué les queda a Colón y a sus rivales en el Reducido de la Primera Nacional

Qué les queda a Colón y a sus rivales en el Reducido de la Primera Nacional

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula