Casa Cuna: un paso clave para transformar el edificio histórico en el futuro Polo de la Niñez de Santa Fe

El decreto Nº 2.221 incorporó el proyecto al Programa Municipal de Inversiones y aprobó su programación financiera y física. Las obras se organizarán en dos etapas: demolición parcial de ampliaciones posteriores y puesta en valor y ampliación del inmueble.

Casa Cuna. El Gobierno de Santa Fe avanza en la refuncionalización del histórico edificio para convertirlo en el futuro Polo de la Niñez.

El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso para transformar el histórico edificio de Casa Cuna en el futuro Polo de la Niñez . Para avanzar con el llamado a licitación de la primera etapa de las obras, que contempla la demolición parcial de sectores agregados a la construcción original, fue necesario asignar distintas partidas presupuestarias, indicaron desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano a UNO Santa Fe.

Actualmente, los equipos técnicos se encuentran elaborando los proyectos correspondientes. El proceso registró demoras debido a que el inmueble está protegido como patrimonio histórico-cultural, por lo que fue necesario gestionar las autorizaciones, habilitaciones y aprobaciones de la Comisión de Patrimonio.

En ese marco, mediante el decreto Nº 2.221 publicado el pasado martes, el Poder Ejecutivo aprobó modificaciones presupuestarias y la programación financiera y física de las inversiones previstas para la refuncionalización, puesta en valor y ampliación del edificio.

La norma contempla una ampliación de $300 millones en las erogaciones y en la programación de los proyectos de inversión. Además, incrementa en $50 millones el cálculo de recursos provenientes del Tesoro Provincial y establece una reducción de $250 millones en otras erogaciones vigentes.

El decreto también incorpora la iniciativa a la estructura programática del Ministerio de Economía, dentro del Programa Municipal de Inversiones (Promudi), y establece las dos etapas previstas para la intervención.

Dos etapas para recuperar el edificio

La primera etapa contempla la demolición parcial de ampliaciones posteriores de la construcción existente. La segunda comprende la puesta en valor y ampliación del conjunto edilicio.

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El inmueble, ubicado en la esquina de San Juan y Primera Junta, es un Monumento Histórico Provincial y propiedad del Gobierno de Santa Fe. La refuncionalización tiene como objetivo concentrar servicios y equipos destinados a la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Frente de Casa Cuna. UNO Santa Fe

Del histórico hogar a un nuevo modelo de atención

La secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, explicó que el proyecto busca modificar el enfoque tradicional de atención a las infancias y avanzar hacia un modelo centrado en los derechos de cada niño.

“Casa Cuna es un lugar muy emblemático para la sociedad santafesina, pero responde al viejo paradigma. En ese paradigma el niño era considerado casi un objeto, mientras que en el nuevo modelo es un sujeto de derechos”, sostuvo.

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El futuro Polo de la Niñez buscará concentrar equipos y recursos estatales para facilitar la atención, el acompañamiento y la intervención ante situaciones de vulneración de derechos, con el objetivo de mejorar la articulación entre las áreas involucradas.

Con el decreto 2221, el Gobierno provincial formalizó un nuevo avance presupuestario para recuperar Casa Cuna y convertirla en un espacio destinado a la promoción y protección de los derechos de las infancias. La ejecución de las obras dependerá del cumplimiento de las etapas previstas y de las autorizaciones pendientes.