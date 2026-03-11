Uno Santa Fe | Santa Fe | Polo

Qué es el Polo de la Niñez que funcionará en el edificio de Casa Cuna tras su compra por la provincia

El espacio concentrará en un mismo lugar equipos interdisciplinarios, guardias permanentes y organismos del Estado para intervenir ante situaciones de vulnerabilidad infantil

11 de marzo 2026 · 09:42hs
El frente de Casa Cuna en la ciudad de Santa fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe firmará este miércoles el boleto de compraventa del histórico edificio de Casa Cuna, ubicado en San Juan 2388, con el objetivo de crear allí el Polo de la Niñez, un dispositivo estatal destinado a la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos.

El acuerdo se rubricará en el Salón Blanco de Casa de Gobierno entre el Ejecutivo provincial y la Sociedad San Vicente de Paul, actual propietaria del inmueble fundado en 1935, que durante décadas funcionó como institución de cuidado infantil en la capital santafesina.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, para fortalecer el sistema de promoción y protección de derechos.

Según el decreto provincial que autoriza la operación, la Provincia avanzará en la compra de dos inmuebles por un total de 2.600 millones de pesos, que serán destinados a nuevos dispositivos vinculados con las políticas públicas de niñez y adolescencia. Uno de ellos es el edificio de Casa Cuna en Santa Fe, mientras que el otro se encuentra en la ciudad de Rosario.

Qué es el Polo de la Niñez

El Polo de la Niñez es un centro integral de intervención estatal pensado para concentrar en un mismo lugar distintos servicios y equipos técnicos dedicados a la atención, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El modelo de funcionamiento se basa en el concepto denominado “La Ruta de los Derechos”, un sistema de intervención que busca simplificar los procedimientos administrativos y judiciales, evitando que los menores deban pasar por múltiples oficinas o instituciones cuando atraviesan situaciones críticas.

En la práctica, el dispositivo permitirá:

  • Atención permanente las 24 horas, los 365 días del año
  • Intervención inmediata ante situaciones de vulneración de derechos
  • Coordinación entre equipos técnicos, trabajadores sociales, psicólogos y operadores
  • Articulación con organismos judiciales, sanitarios y educativos

El objetivo central es que los niños, niñas y adolescentes sean el eje del proceso de intervención, reduciendo tiempos de respuesta y garantizando una atención integral en un único espacio institucional.

Un modelo de atención integral

Desde el Gobierno provincial explicaron que este tipo de dispositivos permite ordenar y fortalecer la respuesta del Estado ante situaciones de violencia, abandono, negligencia o vulnerabilidad social.

De esta manera, el Polo de la Niñez en Santa Fe será el segundo espacio de estas características en la provincia, ya que el primero se inaugurará próximamente en la ciudad de Rosario.

La creación de estos polos busca mejorar la capacidad del Estado para garantizar los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante un sistema que articule equipos especializados, guardias permanentes y coordinación entre distintos organismos públicos.

Otro dispositivo en Rosario

En paralelo a la compra del edificio de Casa Cuna, el Gobierno provincial también avanzará con la adquisición de un inmueble en la zona sur de Rosario, donde funcionará el Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente.

Este espacio estará orientado a intervenir en situaciones vinculadas al sistema penal juvenil, con el objetivo de mejorar la gestión de políticas públicas relacionadas con adolescentes en conflicto con la ley penal.

Con estas medidas, la Provincia busca modernizar el sistema de protección de derechos de la niñez y la adolescencia, incorporando nuevos dispositivos institucionales, infraestructura adecuada y equipos especializados para abordar problemáticas cada vez más complejas.

