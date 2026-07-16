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Qué pasará con la ex Casa Cuna: Niñez salió al cruce de las denuncias por abandono y aclaró cuáles son los planes para el histórico edificio

Vecinos advirtieron por la presencia de personas en situación de calle, el riesgo de usurpaciones y la falta de información sobre el destino de la antigua infraestructura. Desde el Gobierno aseguraron que el inmueble no fue intrusado, detallaron las primeras intervenciones y anunciaron que convocarán a una reunión con el barrio.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de julio 2026 · 19:49hs
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Ex Casa Cuna: Vecinos denuncian abandono y riesgo de usurpación del edificio histórico.

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Ex Casa Cuna: Vecinos denuncian abandono y riesgo de usurpación del edificio histórico.

La situación de la ex Casa Cuna volvió a instalar el debate en la ciudad de Santa Fe. Mientras vecinos de barrio Roma denuncian el estado de abandono del edificio situado en San Juan y Primera Junta, alertan por la presencia de personas en situación de calle y advierten sobre un posible riesgo de usurpación, el Gobierno provincial salió a responder los cuestionamientos y explicó cómo avanzan los trabajos para transformar el inmueble en el futuro Polo de la Niñez.

El histórico edificio, declarado patrimonio arquitectónico municipal y adquirido por la Provincia este año, permanece cerrado desde 2025 y requiere una intervención especial antes del inicio de las obras.

Uno de los principales cuestionamientos surgió de los propios frentistas, quienes aseguran que el inmueble carece de custodia permanente y que la falta de actividad favorece situaciones de inseguridad.

Reclamo por mayor seguridad y participación

Vecinos de la zona aseguraron que los residentes desconocen los detalles del proyecto y cuestionó la ausencia de instancias de participación.

"Nos enteramos de golpe de que compraron el edificio para este tipo de actividad, sin saber qué tareas específicas van a desarrollar allí", expresaron.

También sostienen que durante los últimos días hubo personas durmiendo en el ingreso del edificio y relató que, tras el partido de Colón del domingo, fue necesaria la intervención policial por un altercado ocurrido frente al inmueble.

"Hoy es zona de nadie. Hay gente durmiendo afuera, hay mugre acumulada y, si el Estado no toma medidas de seguridad, es cuestión de tiempo para que alguien se meta al edificio", advirtieron

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Los vecinos también pidieron conocer el plan de obras y reclamaron que el futuro funcionamiento del Polo de la Niñez sea compatible con la tranquilidad del barrio.

La Provincia negó que el edificio haya sido usurpado

Frente a los cuestionamientos, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, aseguró que el inmueble no fue intrusado y que desde la compra del edificio el Gobierno trabaja de manera permanente en distintas tareas técnicas y administrativas.

"No, no ha sido intrusado", afirmó la funcionaria, aunque reconoció que personas en situación de calle suelen dormir en el acceso al edificio.

Según explicó, cada vez que se detectan estas situaciones se solicita la intervención de los equipos municipales especializados.

"Son personas en situación de calle, como ocurre en distintos puntos de la ciudad. Se realizan intervenciones de día y de noche para que se retiren; en algunos casos se van y vuelven, y en otros interviene la fuerza pública", indicó a LT10.

Patrimonio histórico y primeras intervenciones

León remarcó que la ex Casa Cuna posee un importante valor patrimonial, por lo que cualquier obra debe atravesar un proceso de autorización específico.

En ese sentido, confirmó que el proyecto definitivo ya fue presentado ante la Comisión de Patrimonio de la Municipalidad de Santa Fe y que solo resta la aprobación formal para iniciar las primeras tareas.

Entre las acciones ya realizadas mencionó el relevamiento integral del edificio, la elaboración de una planimetría inexistente hasta el momento, un escaneo con tecnología LiDAR para conocer con precisión el estado de la estructura y un inventario completo de los bienes hallados en el inmueble.

Además, señaló que la Secretaría de Derechos Humanos realizó un relevamiento histórico para preservar documentación y elementos vinculados a la memoria del edificio.

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Demolición, vallado y reunión con el barrio

La funcionaria explicó que la primera etapa del proyecto contempla tareas de demolición de sectores internos y el vallado perimetral del predio, una vez que se obtenga la autorización correspondiente.

También garantizó que la fachada histórica será completamente restaurada mediante especialistas en patrimonio arquitectónico.

Finalmente, León anunció que, una vez aprobado el proyecto por la Comisión de Patrimonio, el Gobierno convocará a una reunión con los vecinos para presentar los detalles de la intervención y despejar dudas sobre el funcionamiento del futuro Polo de la Niñez.

"Vamos a hacer una reunión con los vecinos, como ya ocurrió en Rosario, para explicar el proyecto y escuchar las inquietudes del barrio", concluyó.

Casa Cuna secretaria de Niñez reclamo provincia

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