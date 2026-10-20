Cómo continúa la situación del adolescente sobreseído por matar a otro en una escuela en San Cristóbal

Tras que el juez penal José Boaglio declaró la no punibilidad del adolescente de 15 años de San Cristóbal, qué medidas tutelares debe aplicar el Estado

Cómo continúa la situación del adolescente sobreseído por matar a otro en San Cristóbal

El juez penal José Boaglio dictó el sobreseimiento por no punibilidad de Gino C., el adolescente de 15 años que mató a un compañero de 13 en la Escuela Normal N.º 40 de San Cristóbal. Al ser menor de 16 años al momento del hecho, no recibirá pena ni sanción penal.

A siete meses de un hecho trágico que conmocionó a la provincia de Santa Fe y al país, el juez penal José Boaglio dictó el sobreseimiento de Gino C., el adolescente que en marzo de este año ingresó armado a la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal y mató a un compañero de 13 años.

Sin embargo, que no tenga una condena o pena penal no significa que quede sin intervención estatal ni supervisión.

Qué tipo de medidas o abordajes enfrenta el adolescente

Sin pena penal (sin prisión ni prontuario): no puede ir a un centro de detención ni a un penal, ni se le registra un antecedente penal criminal.

no puede ir a un centro de detención ni a un penal, ni se le registra un antecedente penal criminal. Medidas tutelares y de protección integral: el Juez de Menores, en coordinación con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, dispone medidas de resguardo y protección estatal.

el Juez de Menores, en coordinación con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, dispone medidas de resguardo y protección estatal. Abordaje interdisciplinario obligatorio: se le imponen tratamientos de salud mental (psicológicos y psiquiátricos), acompañamiento pedagógico/educativo y seguimiento social junto a su entorno familiar.

se le imponen tratamientos de salud mental (psicológicos y psiquiátricos), acompañamiento pedagógico/educativo y seguimiento social junto a su entorno familiar. Restricciones de conducta y alejamiento: el juzgado puede fijar pautas de residencia, la prohibición de acercamiento a determinados lugares o personas, y la obligación de someterse al control de un equipo técnico tutelar.

En síntesis, desde el punto de vista del derecho penal no recibe un castigo ni una pena; en su lugar, el Estado aplica medidas tutelar-asistenciales de cumplimiento obligatorio para el resguardo de su integridad y la de terceros.