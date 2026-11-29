El MPA les atribuirá la autoría del incendio en la escuela N° 6.117 Remedios de Escalada de San Martín de Calchaquí, que provocó daños en tres salones. El adolescente de 15 años fue detenido, mientras que el de 13 es no punible. También serán imputados por amenazas e intimidaciones.

Imputarán a dos adolescentes de 13 y 15 años por incendiar el taller de una escuela

Un adolescente de 15 años fue detenido por el incendio provocado en el taller de la escuela N° 6.117 Remedios de Escalada , de San Martín de Calchaquí, en el departamento Vera. Por el mismo hecho también es investigado otro adolescente de 13 años, quien es no punible.

La fiscal Mercedes Del Sastre, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), ordenó la detención del adolescente de 15 años y dispuso que ambos sean imputados en las próximas horas como autores del incendio, además de los delitos de amenazas e intimidaciones.

La atribución delictiva se realizará en una audiencia que tendrá lugar entre mañana y el martes ante un juez penal en los tribunales de la ciudad de Vera.

El incendio ocurrió minutos antes de las 6.30 de la mañana de ayer y provocó severos daños en tres de los cinco salones que hay en el establecimiento educativo.

Tras el hecho, la fiscal Del Sastre ordenó múltiples medidas y diligencias para avanzar en la investigación penal.