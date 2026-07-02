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El autor del tiroteo en la escuela de San Cristóbal seguirá alojado en un centro especializado: evaluarán si puede finalizar sus estudios

La Justicia prorrogó por otros tres meses las medidas cautelares contra el adolescente de 15 años que protagonizó el ataque en el que murió un alumno de 13 años. Un equipo interdisciplinario continuará con el seguimiento de su evolución.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de julio 2026 · 17:09hs
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El adolescente de 15 años implicado en el tiroteo de la escuela de San Cristóbal continuará en un centro especializado por tres meses más.

El adolescente de 15 años implicado en el tiroteo de la escuela de San Cristóbal continuará en un centro especializado por tres meses más.

La Justicia de Menores resolvió extender por otros tres meses las medidas cautelares impuestas al adolescente de 15 años, identificado como Gino C., que protagonizó el ataque armado en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años, y otro estudiante resultó herido.

La decisión fue adoptada por el juez penal de Menores, José Boaglio, durante una audiencia realizada este miércoles en los Tribunales de San Cristóbal. La prórroga fue acordada entre todas las partes mientras la investigación continúa en curso.

El magistrado dispuso que el adolescente permanezca alojado en el centro especializado de la ciudad de Santa Fe al que fue derivado tras el ataque ocurrido el 30 de marzo.

Además, continuará bajo el seguimiento de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, que evaluará de manera permanente su evolución y determinará cuándo estarán dadas las condiciones para un eventual egreso del establecimiento.

El ataque que conmocionó al país

El hecho ocurrió el 30 de marzo, cuando el adolescente ingresó armado con una escopeta a la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

Una vez dentro del establecimiento abrió fuego contra alumnos que se encontraban en el lugar. Como consecuencia del ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, mientras que otro estudiante sufrió heridas y debió ser hospitalizado, aunque logró recuperarse.

Tras el ataque, el agresor fue reducido por un portero hasta la llegada de efectivos policiales, que lo trasladaron inicialmente a la Jefatura de San Cristóbal y luego a un centro especializado de la ciudad de Santa Fe.

Debido a su edad, el adolescente es considerado no punible bajo la legislación vigente, por lo que no puede ser juzgado penalmente por este hecho mientras no entre en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil.

LEER MÁS: Tiroteo en San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de ser cómplice del ataque en la escuela Mariano Moreno

También analizarán su continuidad educativa

Como parte del tratamiento integral, el equipo interdisciplinario también evaluará la posibilidad de que el adolescente retome y complete sus estudios.

La intención es que, si las condiciones psicológicas y sociales lo permiten, pueda reincorporarse a la actividad educativa de manera virtual desde el centro donde permanece alojado, en el marco de un proceso de reinserción supervisado por los profesionales que intervienen en el caso.

La situación del otro adolescente investigado

La causa también tiene como imputado a otro adolescente de 16 años, señalado por la fiscalía como presunto partícipe secundario del homicidio y de dos tentativas de homicidio.

En una primera instancia, el juez Boaglio había ordenado su prisión preventiva por 90 días. Sin embargo, esa resolución fue apelada por la defensa.

Finalmente, el pasado 14 de mayo, el juez de Cámara Matías Drivet revocó la medida y dispuso su excarcelación, por lo que actualmente transita el proceso judicial en libertad, aunque sujeto a medidas alternativas impuestas por la Justicia.

San Cristóbal Escuela tiroteo adolescente
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