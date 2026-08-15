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Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

El hombre, de 53 años, había participado de una audiencia de conciliación y fue interceptado por tres trabajadores de la construcción en Crespo y Belgrano. Sufrió heridas en el rostro y fracturas en el cráneo. Dos de los agresores fueron reconocidos y la investigación analiza cámaras de seguridad y testimonios.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de agosto 2026 · 17:46hs
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Empresario atacado: un hombre de 53 años fue agredido por tres trabajadores tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Empresario atacado: un hombre de 53 años fue agredido por tres trabajadores tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Un empresario de la construcción de 53 años fue atacado a golpes este viernes por la mañana en inmediaciones del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Santa Fe, luego de participar de una audiencia de conciliación. El hecho ocurrió alrededor de las 10, en la esquina de Crespo y Belgrano, cuando la víctima caminaba junto a su abogado.

El hombre, identificado por sus iniciales como F. A. C., había salido del edificio ubicado sobre Crespo al 2200 y se dirigía hacia el este. Al llegar a la intersección con Belgrano, fue interceptado por tres trabajadores de la construcción, quienes comenzaron a golpearlo.

La agresión se produjo en plena vía pública y generó la intervención de personas que se encontraban en el lugar. Los gritos y el pedido de auxilio de los ocasionales testigos hicieron que los atacantes escaparan del lugar a bordo de motocicletas.

Denuncia y asistencia

Personas que presenciaron parte del episodio dieron aviso a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron efectivos de la Brigada Motorizada y un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107.

Los policías entrevistaron a los testigos y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones, particularmente en el sector ubicado frente al área norte de la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano.

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Luego de recibir las primeras atenciones médicas, el empresario fue trasladado al Hospital José María Cullen para ser asistido por las lesiones sufridas.

14 puntos de sutura y fracturas

Los profesionales de Emergentología constataron que la víctima presentaba importantes lesiones en el rostro y debieron realizarle una sutura de 14 puntos.

Además, los médicos detectaron fracturas en el cráneo, por lo que indicaron la realización de estudios complementarios, entre ellos una tomografía, para determinar con precisión el alcance de las lesiones.

El informe médico será incorporado a la investigación como uno de los elementos para establecer la gravedad de la agresión.

Dos agresores fueron reconocidos

Tras realizar la denuncia policial, el empresario aportó información sobre los atacantes y reconoció a dos de los tres hombres que participaron de la golpiza.

Los investigadores deberán avanzar ahora con la identificación del tercer agresor y determinar cuál fue la participación concreta de cada uno en el ataque.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona serán consideradas una prueba clave para reconstruir la secuencia y establecer cómo se produjo la agresión.

Investigación judicial

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la realización de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de los testigos que puedan aportar información y el relevamiento y secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en el sector.

Además de efectuar la denuncia, el empresario comunicó lo ocurrido a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Regional Santa Fe, entidad de la que forma parte.

La investigación busca determinar las circunstancias que desencadenaron el ataque y establecer las responsabilidades penales de los tres agresores.

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