Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

La víctima, Emanuel Agustín Godoy, de 25 años, sufrió heridas de arma blanca durante una pelea ocurrida en la madrugada. Gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia, efectivos de la PAT y del Comando CRE detuvieron a dos hermanos de 18 y 19 años, señalados como los presuntos agresores

En la madrugada de este martes , en la intersección de Estrada y Amenábar , en barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe , efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando Radioeléctrico (CRE) aprehendieron a dos jóvenes de 18 y 19 años , que serían hermanos, investigados como los presuntos autores de una agresión con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido.

La víctima fue identificada como Emanuel Agustín Godoy , de 25 años , quien fue trasladado al hospital José María Cullen , donde recibió atención médica, quedó internado en observación y, en principio, no corre peligro de muerte .

Agresores aprehendidos

Los policías patrullaban la zona cuando recibieron, por frecuencia radial, un pedido de colaboración de la Central de Emergencias 911 por un desorden con una persona herida con arma blanca.

Al arribar al lugar, solicitaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia, desde donde aportaron la descripción de los presuntos agresores: uno vestía campera verde con rayas blancas en los laterales, mientras que el otro llevaba campera negra con rayas blancas y una remera roja debajo.

Durante el patrullaje, los uniformados localizaron a ambos sospechosos en la intersección de Estrada y Amenábar. Tras verificar sus datos con la Central de Emergencias 911, obtuvieron resultado positivo respecto de las personas investigadas por el ataque, por lo que procedieron a su aprehensión.

La víctima fue apuñalada

Emanuel Agustín Godoy, de 25 años, fue trasladado al hospital Cullen, donde ingresó al shockroom y fue asistido por los médicos del servicio de Emergentología.

Los profesionales constataron que presentaba tres heridas cortopunzantes en el muslo izquierdo y contusiones en el rostro. Tras recibir las curaciones correspondientes, quedó internado en observación, aunque fuera de peligro.

La investigación

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I del departamento La Capital, cuyos responsables dieron intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, dispuso que los dos hermanos continúen detenidos, sean correctamente identificados y permanezcan alojados en una dependencia policial de Orden Público. En una primera instancia, el hecho fue calificado como lesiones dolosas, aunque la imputación podría modificarse a tentativa de homicidio a medida que avance la investigación y se evalúe la evolución de la víctima.

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