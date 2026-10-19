Crecida del Paraná: Poletti dijo que el pico podría demorarse y confirmó preparativos ante una posible evacuación de zonas vulnerables

El intendente explicó que los últimos informes modificaron las previsiones sobre la altura del río y estimó que podría alcanzar los 4,60 metros el próximo martes. El municipio avanza con la preparación de un predio para instalar hasta 78 módulos habitacionales y garantizar servicios básicos.

Crecida del Paraná. El intendente Juan Pablo Poletti informó sobre posibles cambios en la altura del río.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , aseguró que el municipio mantiene un seguimiento permanente de la crecida del río Paraná y avanza con medidas preventivas ante una posible afectación de las zonas costeras. En ese marco, confirmó que comenzaron los trabajos para organizar un centro de evacuación en el ingreso a Alto Verde, donde se prevé instalar hasta 78 módulos habitacionales si la situación lo requiere.

Poletti explicó que las previsiones hidrológicas cambiaron en los últimos días y que, según los informes oficiales más recientes, el pico del río podría demorarse y alcanzar una altura inferior a la que se había estimado inicialmente.

“En el informe actualizado del fin de semana, que volvimos a comunicarnos con el ministro Bastia, con Lisandro Enrico, con Nicolás Mijich, acerca más los informes que tenemos desde el municipio de organismos oficiales”, señaló el intendente al referirse a las consultas con autoridades provinciales y los organismos técnicos.

El pronóstico del Paraná, bajo seguimiento permanente

Poletti indicó que los primeros reportes contemplaban la posibilidad de que el río alcanzara los 5,10 metros, pero que las actualizaciones modificaron ese escenario.

“Aparentemente ese pico puede demorarse porque hay mucho valle de inundación seco en el transcurso de donde baja el agua, donde aparentemente no nos va a afectar todavía con ese pico alto de 5,10 que se predecía, y no vamos a estar superando los 4,70 en principio para el martes de la semana que viene”, explicó.

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El intendente aclaró que se trata de estimaciones sujetas a cambios y remarcó que el municipio actualiza la información en función de los reportes oficiales.

“Todo esto, como digo, es muy dinámico. Lo estamos siguiendo cada 48 horas con los informes que nos brinda el INA y los organismos oficiales”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que las condiciones pueden modificarse según las lluvias que se registren en el norte y el caudal que llegue posteriormente a la ciudad. Por eso, afirmó que el municipio continuará con las tareas preventivas, más allá de las variaciones del pronóstico.

“Estamos en contacto diario con el gobierno provincial y realmente nos seguimos preparando para este fenómeno, que ya lo veníamos haciendo, venimos trabajando hace mucho”, expresó.

Alto Verde: preparan un centro de evacuación con módulos habitacionales

Uno de los principales puntos del operativo preventivo es un predio ubicado en el ingreso a Alto Verde, después de descender del puente de Héroes de Malvinas. Allí, el municipio trabaja para disponer de un espacio que pueda recibir a familias en caso de que sea necesario evacuarlas.

“Empezamos ya con actividades sobre el posible primer centro evacuado que estamos organizando”, afirmó Poletti.

Según detalló, se coordinan acciones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA) para garantizar las condiciones básicas de habitabilidad. El objetivo es que el lugar cuente con iluminación, electricidad, agua potable y medidas de seguridad.

“En ese predio se están poniendo los distintos dispositivos para poder tener garantizada luz, iluminación, seguridad, agua potable”, explicó el intendente.

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Poletti señaló que el espacio tendría capacidad para albergar entre 70 y 80 módulos habitacionales. Para avanzar con el armado, el municipio cuenta con unidades adquiridas recientemente, que comenzarían a llegar durante esta semana, además de módulos recuperados de gestiones anteriores.

“Nosotros ya tenemos compras de módulos realizadas que están llegando en esta semana, y tenemos módulos que han quedado de otras gestiones que se recuperaron y que se van a también estar armando”, indicó.

Diálogo con los vecinos de las zonas más expuestas

El intendente también adelantó que durante esta semana mantendrán conversaciones con vecinos de la Vuelta del Paraguayo, a quienes identificó como posibles primeros afectados por el avance del río.

“Vamos a hablar esta semana con los vecinos de la Vuelta del Paraguayo, que seguramente van a ser los primeros afectados”, sostuvo.

Poletti explicó que el intercambio con los habitantes de la zona permitirá complementar los datos técnicos con el conocimiento que tienen del territorio y de los puntos que suelen verse comprometidos cuando aumenta el nivel del Paraná.

El municipio, aseguró, continuará trabajando junto con el gobierno provincial y los organismos oficiales para evaluar la evolución del río y definir las medidas necesarias.

Finalmente, el intendente pidió que la información sobre la situación se comunique a partir de fuentes oficiales y sin generar alarma. “Todo esto va a ser con organización, sabiendo, previendo, para no crear ninguna alarma”, concluyó.