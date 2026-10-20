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Cumbre de la Región Centro: Pullaro, Llaryora y Frigerio debaten sobre producción, empleo y competitividad frente al escenario nacional

Los mandatarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos participarán de una jornada sobre desarrollo productivo y competitividad regional. La agenda incluye infraestructura, logística, innovación e inteligencia artificial, en busca de fortalecer la articulación entre las provincias y el sector privado.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de octubre 2026 · 07:33hs
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Cumbre regional. Pullaro

Cumbre regional. Pullaro, Llaryora y Frigerio se reúnen en Paraná para debatir desarrollo productivo.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, se reunirán este martes en Paraná para participar de las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos. El encuentro tendrá como eje los desafíos económicos de la región y buscará fortalecer la articulación entre los gobiernos provinciales y el sector privado.

La actividad se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana y convocará a funcionarios, empresarios, representantes de cámaras sectoriales y especialistas. Entre los principales temas de debate estarán la infraestructura, la logística, la integración regional, la innovación tecnológica y el impacto de la inteligencia artificial en la producción y el empleo.

La apertura institucional está prevista para las 11, con la participación de los tres mandatarios, integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro y representantes del Foro Empresario de la región. La jornada se extenderá hasta la tarde, con un cierre programado para las 16.15.

Infraestructura, logística e integración regional

Uno de los primeros ejes de trabajo estará centrado en las condiciones necesarias para mejorar la competitividad de las provincias y facilitar la conexión con otros mercados.

El panel abordará cuestiones vinculadas con la infraestructura, el sistema portuario, la logística y la cooperación internacional. Entre los participantes previstos figura el secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha, junto con referentes del sector de la construcción y autoridades relacionadas con la actividad portuaria.

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La discusión se enmarca en una agenda compartida por las tres provincias, que buscan mejorar la conectividad y potenciar las oportunidades productivas y comerciales de la Región Centro y de los corredores bioceánicos.

Inteligencia artificial y cambios en el empleo

Durante la tarde, las jornadas pondrán el foco en la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías al sector productivo. El programa contempla exposiciones sobre inteligencia artificial y experiencias vinculadas con su aplicación en empresas y actividades económicas.

También se analizará cómo estas herramientas pueden modificar el mundo del trabajo, con la participación de funcionarios de las áreas laborales de Santa Fe y Entre Ríos.

La intención es promover el intercambio entre especialistas, gobiernos y empresas para identificar oportunidades y desafíos relacionados con la transformación tecnológica, la generación de empleo y el desarrollo económico.

Una nueva reunión de los gobernadores de la Región Centro

El encuentro tendrá lugar luego de que Entre Ríos asumiera la presidencia pro tempore de la Región Centro, tras los períodos encabezados por Santa Fe y Córdoba. La jornada representa una nueva instancia de coordinación entre las administraciones provinciales en torno a una agenda común de desarrollo.

Además de los asuntos productivos, la presencia conjunta de Pullaro, Llaryora y Frigerio se producirá en un contexto de discusiones políticas y económicas a nivel nacional, con el Presupuesto 2027 entre los temas de debate y distintas posiciones de los gobernadores frente al Gobierno nacional.

Aunque cada mandatario mantiene su propia estrategia política y electoral, la jornada estará enfocada formalmente en la competitividad, la infraestructura, la innovación y la integración regional.

El objetivo central será fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado y avanzar en propuestas compartidas para impulsar la producción y mejorar la inserción de las provincias en los mercados nacionales e internacionales.

Pullaro Región Centro Cumbre Llaryora Frigerio
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