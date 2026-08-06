El ministro Gustavo Puccini participó de una reunión con autoridades nacionales de Energía, junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos. Las provincias expusieron el impacto de los cargos estacionales sobre el sector productivo y propusieron un esquema de diferimiento de pagos para los meses de mayor consumo, sin requerir subsidios.

Santa Fe llevó a Nación una propuesta para aliviar el impacto tarifario sobre la industria junto a la Región Centro

El Gobierno de Santa Fe, a través del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, participó este jueves de una reunión con autoridades del Ministerio de Economía de la Nación para presentar, junto a las provincias de Córdoba y Entre Ríos, una propuesta destinada a mitigar el impacto que los cargos estacionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) generan sobre las industrias y grandes usuarios de energía .

Durante la audiencia, las tres provincias expusieron el impacto que genera la aplicación de la Resolución SE N° 976/23, que traslada los sobrecostos estacionales de generación del Mercado Eléctrico Mayorista a las facturas de industrias, cooperativas y grandes comercios comprendidos en la categoría de Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI).

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Uno de los ejes de la reunión fue la presentación de un informe técnico elaborado de manera conjunta por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el objetivo de reflejar el efecto que este cargo tiene sobre el entramado productivo de la Región Centro. Las provincias coincidieron en que la aplicación de la resolución impacta sobre la competitividad de uno de los principales polos industriales y agroexportadores del país.

En ese marco, Puccini presentó información técnica elaborada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que muestra el alcance de la medida en Santa Fe.

El universo de grandes usuarios afectados comprende 340 industrias y cooperativas, que representan el 10,88 % del total de la categoría.

Los informes también reflejan incrementos superiores al 500 % en los cargos aplicados a industrias electrointensivas y frigoríficos, con casos en los que los recargos superaron los 200 millones de pesos entre un mes y otro. A nivel provincial, el monto correspondiente a este cargo pasó de $ 1.271 millones en abril a más de $ 7.110 millones en mayo y se proyecta por encima de los $ 14.368 millones para junio.

Una propuesta para distribuir los costos estacionales

Además del diagnóstico, la Región Centro elevó una propuesta técnica orientada a reducir el impacto financiero que generan estos picos estacionales sobre el sector productivo. En ese sentido, Puccini aclaró que el planteo no implica restablecer subsidios ni solicitar recursos adicionales al Estado nacional.

La iniciativa propone que la Secretaría de Energía instruya a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) para habilitar un mecanismo de diferimiento de los montos facturados durante junio, julio y agosto, permitiendo que las empresas puedan distribuir esos pagos durante los meses de primavera y verano, cuando los cargos estacionales disminuyen. Así, se busca evitar que las industrias deban afrontar el mayor costo energético concentrado en los meses de invierno. En lugar de ello, propone distribuir esos pagos durante el resto del año, cuando los cargos estacionales son menores. De esta manera, no se modifica el monto total a abonar ni se requieren subsidios del Estado nacional, sino que se incorpora una herramienta financiera para brindar mayor previsibilidad al sector productivo.

"No estamos pidiendo subsidios ni beneficios especiales"

Al respecto, Puccini sostuvo: "No estamos pidiendo subsidios ni beneficios especiales. Lo que proponemos desde la gestión liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro y con mis pares de la Región Centro, es una herramienta financiera que permita distribuir los costos estacionales durante el año y evitar que un pico tarifario afecte la competitividad de quienes producen y generan empleo".

El titular de la cartera productiva santafesina reiteró el planteo respecto de la necesidad de contemplar la situación de las provincias que mantienen sus obligaciones al día con Cammesa. "Santa Fe tiene deuda cero con Cammesa. Somos una provincia cumplidora y creemos que ese esfuerzo también debe ser considerado. Nuestro pedido busca dar previsibilidad a las empresas y acompañar a quienes sostienen la producción y el empleo", afirmó.

Documentación

Finalmente, las autoridades nacionales recibieron la documentación técnica presentada por las provincias de la Región Centro y acordaron analizar la viabilidad operativa de la propuesta.

El encuentro fue encabezado por el secretario coordinador de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, Daniel González, y la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. También participaron el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López; y el secretario de Industria de esa provincia, Ignacio Tovo.