De Santa Fe a Vaca Muerta: 170 empresas buscarán nuevas oportunidades en el principal polo energético del país

La Provincia participará de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, del 19 al 22 de octubre, con un stand institucional y una delegación de firmas santafesinas. El objetivo es ampliar los vínculos comerciales con el sector energético y potenciar el desarrollo de proveedores locales.

Foco en Vaca Muerta. El objetivo es vincular la capacidad industrial de Santa Fe con las demandas de la cadena de valor de Vaca Muerta y fomentar proveedores.

Santa Fe buscará fortalecer su participación en la industria energética nacional con una misión empresarial en Neuquén, donde del 19 al 22 de octubre se realizará la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026. El Gobierno provincial participará con un stand institucional y una delegación de empresas santafesinas interesadas en generar nuevos negocios y consolidar su integración a la cadena de valor de Vaca Muerta.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo, la convocatoria contempla la presencia de 20 empresas en el espacio institucional y otras 150 firmas que acompañarán la misión comercial , con el propósito de vincular la capacidad industrial de Santa Fe con las demandas de las operadoras y los proveedores del sector hidrocarburífero.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para ampliar las oportunidades de la industria santafesina en grandes proyectos productivos del país, con especial atención en la provisión de bienes, servicios y soluciones tecnológicas para el desarrollo energético.

Una oportunidad para la industria santafesina

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el alcance de la participación provincial y la importancia de mostrar la capacidad de las empresas locales ante los principales actores del sector.

“Del 19 al 22 de octubre se va a llevar a cabo la Argentina Oil & Gas en la ciudad de Neuquén y la Provincia de Santa Fe va a estar participando con un stand institucional donde van a estar presentes exponiendo 20 empresas de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería que han sido sorteadas para participar en este espacio”, explicó.

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El funcionario agregó que otras 150 empresas santafesinas acompañarán la delegación para participar de las actividades y ampliar sus contactos comerciales.

“La premisa es seguir exponiendo todo el potencial de la producción santafesina y cómo Santa Fe, a través de sus industrias y sus servicios, se integra de manera virtuosa a la cadena de valor de Vaca Muerta”, afirmó.

La presencia en Neuquén apunta a acercar a las firmas santafesinas a un mercado que demanda componentes industriales, servicios especializados, ingeniería, logística y desarrollos tecnológicos para sostener la actividad hidrocarburífera.

Proveedores locales y empleo calificado

Puccini sostuvo que la vinculación con la industria energética puede contribuir a mejorar los estándares productivos y ampliar las oportunidades de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

“Vaca Muerta representa un estándar de exigencia que tracciona hacia arriba a toda nuestra matriz fabril. Lo que estamos construyendo con las operadoras es previsibilidad operativa y desarrollo de proveedores locales con capacidad técnica probada”, señaló.

En ese sentido, remarcó que Santa Fe cuenta con capacidades industriales que pueden responder a las necesidades del sector, especialmente en ingeniería, metalmecánica de precisión y logística.

“Cada pieza, cada servicio y cada desarrollo tecnológico que una empresa de nuestra provincia coloca en la cuenca significa más horas de taller, más empleo calificado y un salto de competitividad que después le permite a esa misma pyme proyectarse al mundo”, agregó el ministro.

La estrategia busca que la participación en la cadena energética no se limite a operaciones comerciales puntuales, sino que permita establecer relaciones de largo plazo con las empresas que trabajan en la cuenca neuquina.

Las 20 empresas que estarán en el stand provincial

Las firmas que participarán del espacio institucional pertenecen a la Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería y fueron seleccionadas mediante un sorteo público.

La nómina está integrada por Román y Marinoni SA, Flexio SA, ByG Emprendimientos SRL, Córdoba Natali, Electro Ag SRL, Jav SA, Bertex SRL, Grupo SIT SRL, TRACSA, Crucianelli Fabril SA, Suppo SRL, Teodoro Oscar Ciampo SA, Tubiflex SA, Geocyc SAS, Poleas Mior SA, Moyano Plásticos, Aglobal SRL, Ribron SA, León Cortés SRL y Hardfacing SRL.

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Estas empresas representan distintos segmentos de la producción industrial y de los servicios especializados que pueden incorporarse a la cadena de abastecimiento de la actividad energética.

Además de la exposición de productos y capacidades, el encuentro ofrecerá un ámbito para establecer contactos con operadoras, conocer demandas específicas y explorar nuevas posibilidades de contratación.

Una mesa que reúne a más de 400 empresas

La Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería es un espacio de articulación público-privada impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo junto con cámaras sectoriales y entidades industriales de la provincia.

Actualmente, nuclea a más de 400 empresas santafesinas con capacidad para abastecer a la industria energética en áreas como metalmecánica pesada, mecanizados, servicios de ingeniería, calderería y desarrollos tecnológicos.

La herramienta también permite coordinar misiones comerciales, programas de certificación de calidad y rondas de negocios con las principales operadoras del país.

La participación en la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026 se inscribe en ese trabajo de vinculación entre el entramado industrial santafesino y el sector energético. El desafío será transformar la presencia en Neuquén en oportunidades concretas de negocio, mayor actividad para las pymes y nuevos puestos de trabajo calificado en la provincia.