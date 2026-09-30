La industria, el comercio y el transporte profundizaron la caída de la economía santafesina

La actividad económica de Santa Fe se contrajo un 4,6% interanual en julio. Once de los 16 sectores relevados por el Ipec registraron números negativos, mientras que el agro y la construcción crecieron

La actividad económica de Santa Fe cayó 3,5% en julio respecto de junio, en la medición desestacionalizada, y registró su mayor retroceso mensual en lo que va de 2026. Además, la comparación interanual mostró una contracción del 4,6% frente a julio de 2025 , mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año arrojó una baja del 0,5%.

Los datos surgen del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae) , elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) , que también reveló un deterioro generalizado de la economía provincial: 11 de los 16 sectores relevados registraron caídas interanuales , mientras que solo cinco mostraron resultados positivos.

#ActividadEconómica En julio, el IMAE registró una variación acumulada de -0,5%. Interanual: -4,6% Sectores positivos: agricultura y ganadería, construcción, administración pública, servicios sociales y de salud, y electricidad, gas y agua. Más info: https://t.co/juOoCkgwO3 pic.twitter.com/Agowh4CUvo

El retroceso de julio interrumpió las mejoras registradas en mayo, cuando la actividad había crecido un 0,2%, y en junio, con un avance del 0,9%. A su vez, la serie de tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de fondo de la economía, disminuyó un 0,2% respecto del mes anterior y acumuló seis meses consecutivos de variaciones negativas.

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La industria, el sector que más golpeó a la economía santafesina

La industria manufacturera fue la actividad que más contribuyó a la caída interanual de la economía de Santa Fe. En julio registró un retroceso del 11,9% respecto del mismo mes de 2025 y tuvo una incidencia negativa de 3,71 puntos porcentuales en el resultado general del indicador.

Por su parte, el transporte y las comunicaciones experimentaron una contracción interanual del 11,6%, con una incidencia negativa de 0,73 puntos porcentuales. El comercio también mostró un desempeño desfavorable, con una caída del 2,8% que restó 0,68 puntos al índice.

A ese escenario se sumaron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que retrocedieron un 4,5% interanual y descontaron 0,43 puntos porcentuales al resultado general.

Entre los sectores con mayores caídas porcentuales se destacó la pesca, que se desplomó un 80,5% respecto de julio del año pasado. Sin embargo, su escaso peso en la estructura económica provincial hizo que su incidencia en el resultado global fuera mínima.

También registraron resultados negativos la explotación de minas y canteras, con una caída del 8,1%; los servicios comunitarios, sociales y personales, con un 6,3%; y el servicio doméstico, con un 4,9%.

El listado de actividades en retroceso se completó con los hoteles y restaurantes, que cayeron un 3,5%; la intermediación financiera, con una baja del 3%; y la enseñanza, que registró una disminución del 0,4%.

El agro y la construcción, entre los sectores que crecieron en Santa Fe

En contraposición con el desempeño general de la economía provincial, la agricultura y la construcción encabezaron las actividades que mostraron crecimiento en julio en la comparación interanual.

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un incremento del 18% respecto de julio de 2025 y aportó 0,84 puntos porcentuales al resultado del indicador. En tanto, la construcción creció un 11,2% y contribuyó con 0,41 puntos porcentuales.

Las otras tres actividades que mostraron variaciones positivas fueron la administración pública, con un crecimiento interanual del 1,9%; los servicios sociales y de salud, con un 0,3%; y electricidad, gas y agua, con una mejora del 0,2%.

Sin embargo, el crecimiento de estos cinco sectores no alcanzó para compensar la caída de las otras once actividades, en un mes que marcó el mayor retroceso mensual de la economía santafesina en lo que va del año.