Uno Santa Fe | Santa Fe | industria

La industria, el comercio y el transporte profundizaron la caída de la economía santafesina

La actividad económica de Santa Fe se contrajo un 4,6% interanual en julio. Once de los 16 sectores relevados por el Ipec registraron números negativos, mientras que el agro y la construcción crecieron

30 de septiembre 2026 · 08:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La industria, el comercio y el transporte profundizaron la caída de la economía santafesina

José Busiemi

La actividad económica de Santa Fe cayó 3,5% en julio respecto de junio, en la medición desestacionalizada, y registró su mayor retroceso mensual en lo que va de 2026. Además, la comparación interanual mostró una contracción del 4,6% frente a julio de 2025, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año arrojó una baja del 0,5%.

Los datos surgen del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae), elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), que también reveló un deterioro generalizado de la economía provincial: 11 de los 16 sectores relevados registraron caídas interanuales, mientras que solo cinco mostraron resultados positivos.

El retroceso de julio interrumpió las mejoras registradas en mayo, cuando la actividad había crecido un 0,2%, y en junio, con un avance del 0,9%. A su vez, la serie de tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de fondo de la economía, disminuyó un 0,2% respecto del mes anterior y acumuló seis meses consecutivos de variaciones negativas.

La industria, el sector que más golpeó a la economía santafesina

La industria manufacturera fue la actividad que más contribuyó a la caída interanual de la economía de Santa Fe. En julio registró un retroceso del 11,9% respecto del mismo mes de 2025 y tuvo una incidencia negativa de 3,71 puntos porcentuales en el resultado general del indicador.

Por su parte, el transporte y las comunicaciones experimentaron una contracción interanual del 11,6%, con una incidencia negativa de 0,73 puntos porcentuales. El comercio también mostró un desempeño desfavorable, con una caída del 2,8% que restó 0,68 puntos al índice.

A ese escenario se sumaron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que retrocedieron un 4,5% interanual y descontaron 0,43 puntos porcentuales al resultado general.

Entre los sectores con mayores caídas porcentuales se destacó la pesca, que se desplomó un 80,5% respecto de julio del año pasado. Sin embargo, su escaso peso en la estructura económica provincial hizo que su incidencia en el resultado global fuera mínima.

También registraron resultados negativos la explotación de minas y canteras, con una caída del 8,1%; los servicios comunitarios, sociales y personales, con un 6,3%; y el servicio doméstico, con un 4,9%.

El listado de actividades en retroceso se completó con los hoteles y restaurantes, que cayeron un 3,5%; la intermediación financiera, con una baja del 3%; y la enseñanza, que registró una disminución del 0,4%.

El agro y la construcción, entre los sectores que crecieron en Santa Fe

En contraposición con el desempeño general de la economía provincial, la agricultura y la construcción encabezaron las actividades que mostraron crecimiento en julio en la comparación interanual.

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un incremento del 18% respecto de julio de 2025 y aportó 0,84 puntos porcentuales al resultado del indicador. En tanto, la construcción creció un 11,2% y contribuyó con 0,41 puntos porcentuales.

Las otras tres actividades que mostraron variaciones positivas fueron la administración pública, con un crecimiento interanual del 1,9%; los servicios sociales y de salud, con un 0,3%; y electricidad, gas y agua, con una mejora del 0,2%.

Sin embargo, el crecimiento de estos cinco sectores no alcanzó para compensar la caída de las otras once actividades, en un mes que marcó el mayor retroceso mensual de la economía santafesina en lo que va del año.

industria comercio transporte Economía Santa Fe
Noticias relacionadas
Nueva jornada de protesta universitaria

Paro universitario en la ciudad de Santa Fe: docentes de la UNL y la UTN paran durante 72 horas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA.

Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA con duras críticas de la oposición

Día no laborable. Este miércoles 30 de septiembre es festivo en Santa Fe por San Jerónimo, afectando servicios municipales.

Día de San Jerónimo en Santa Fe: cómo funcionarán los servicios municipales este miércoles

Lo último

El consumo estuvo acotado a las sedes y la gastronomía: el análisis del Centro Comercial de Santa Fe sobre el balance de los Juegos Suramericanos

"El consumo estuvo acotado a las sedes y la gastronomía": el análisis del Centro Comercial de Santa Fe sobre el balance de los Juegos Suramericanos

Turco Mohamed: Siempre lo llevo a Colón en mi corazón

Turco Mohamed: "Siempre lo llevo a Colón en mi corazón"

Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

Último Momento
El consumo estuvo acotado a las sedes y la gastronomía: el análisis del Centro Comercial de Santa Fe sobre el balance de los Juegos Suramericanos

"El consumo estuvo acotado a las sedes y la gastronomía": el análisis del Centro Comercial de Santa Fe sobre el balance de los Juegos Suramericanos

Turco Mohamed: Siempre lo llevo a Colón en mi corazón

Turco Mohamed: "Siempre lo llevo a Colón en mi corazón"

Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

Dictaron prisión preventiva para el falso mentalista y sanador acusado de estafar por $50 millones a una mujer en la localidad de Sarmiento

Dictaron prisión preventiva para el falso "mentalista y sanador" acusado de estafar por $50 millones a una mujer en la localidad de Sarmiento

¿La Selección mantendrá el dominio? Así salieron los últimos 10 Argentina - Bolivia

¿La Selección mantendrá el dominio? Así salieron los últimos 10 Argentina - Bolivia

Ovación
Argentina enfrenta a Bolivia en Córdoba y comienza una fecha FIFA cargada de emociones por Messi

Argentina enfrenta a Bolivia en Córdoba y comienza una fecha FIFA cargada de emociones por Messi

¿La Selección mantendrá el dominio? Así salieron los últimos 10 Argentina - Bolivia

¿La Selección mantendrá el dominio? Así salieron los últimos 10 Argentina - Bolivia

Turco Mohamed: Siempre lo llevo a Colón en mi corazón

Turco Mohamed: "Siempre lo llevo a Colón en mi corazón"

Se confirmó el fixture de la Liga Evolución de Futsal en Santa Fe

Se confirmó el fixture de la Liga Evolución de Futsal en Santa Fe

Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

Policiales
La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia