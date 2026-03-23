Santa Fe se mete en Vaca Muerta: más de 350 empresas son proveedoras y varias planean instalarse en Neuquén

Impulsadas por un entramado productivo competitivo y acuerdos institucionales, firmas santafesinas ganan protagonismo en el sector energético. Algunas ya avanzan con inversiones y radicación en territorio neuquino.

La industria santafesina consolida su avance en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. Más de 350 empresas de la provincia ya forman parte de la cadena de valor de Vaca Muerta , aportando bienes y servicios a la actividad hidrocarburífera, en un proceso que ahora suma un nuevo capítulo: la radicación de firmas en Neuquén .

El fenómeno se apoya en un entramado productivo diverso y competitivo que, históricamente, posicionó a Santa Fe en mercados internacionales con granos, carnes, alimentos, bebidas y manufacturas . Hoy, esa misma capacidad se vuelca al desarrollo energético, incluso sin ser una provincia petrolera.

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Articulación público-privada y un acuerdo clave con Neuquén

El crecimiento del sector tiene también un fuerte respaldo institucional. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó recientemente un acuerdo con su par neuquino, Rolando Figueroa, para integrar capacidades industriales, promover inversiones y fortalecer la presencia santafesina en Vaca Muerta.

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Además, la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Santa Fe cumple un rol central en esta expansión, al facilitar vínculos estratégicos entre empresas, promover la transferencia de conocimientos y potenciar la inteligencia comercial del sector.

Empresas que ya hacen pie en la región

El avance no es solo declarativo. Algunas firmas santafesinas ya comenzaron a instalarse en territorio neuquino, buscando mejorar su competitividad y reducir costos logísticos.

Uno de los casos es el de la desarrolladora rosarina ZLT, que impulsó el Parque Industrial Vaca Muerta en Añelo, un punto estratégico para la actividad. Su director, Gino Zavanella, destacó: “Es una muestra de que la integración entre empresas santafesinas y neuquinas funciona y genera resultados concretos”.

El parque, además, se presenta como una plataforma para que más compañías puedan radicarse, optimizar su logística y acceder a nuevas oportunidades dentro del sector energético.

Radicación y expansión: el próximo paso

Otro ejemplo es el de Facorsa, una empresa con casi 70 años de trayectoria en sistemas de refrigeración industrial, que avanza en su instalación en Neuquén.

e17cfc90-9bff-4040-aa0e-6762d912c5d9 Facorsa, una empresa con casi 70 años de trayectoria en sistemas de refrigeración industrial, que avanza en su instalación en Neuquén.

Su titular, Alejandro Taborda, explicó: “Buscamos operar cerca de Vaca Muerta para optimizar tiempos de respuesta, fortalecer el mantenimiento y formar técnicos locales”. Además, valoró el acompañamiento del gobierno provincial en este proceso.

Los casos reflejan una tendencia que se consolida: la industria santafesina no solo provee, sino que comienza a radicarse en el epicentro energético del país. Con inversión, innovación y cooperación entre el sector público y privado, la provincia amplía su escala productiva y se posiciona como un actor clave en el desarrollo de Vaca Muerta.