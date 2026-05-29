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Dengue: continúa en descenso la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad en los barrios de la ciudad

Esta semana la Municipalidad recogió las muestras de ovitrampas destinadas a monitorear al mosquito que transmite la enfermedad y detectaron resultados positivos en solo seis barrios: Atilio Rosso, Barranquitas Sur, Chalet y Candioti Norte

29 de mayo 2026 · 20:03hs
Dengue: continúa en descenso la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad en los barrios de la ciudad

Dengue: continúa en descenso la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad en los barrios de la ciudad

Semana a semana, la municipalidad de Santa Fe realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue mediante el control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios de la capital provincial.

En la semana epidemiológica 21, desde el 19 y hasta el 28 de este mes, solo 6 barrios dieron positivo en presencia de vectores adultos, los cuales son: Atilio Rosso, Barranquitas Sur, Chalet y Candioti Norte

Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promocion y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

LEER MÁS: Mapa del dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del vector en 38 barrios de la ciudad

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que ponen las mosquitas hembras, y detectan la actividad de las mosquitas adultas, el mismo se realiza a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Líneas de contacto

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.

dengue Barrios Santa Fe Prevención mosquito
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