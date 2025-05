"El comerciante hoy no sabe cómo llegar a fin de mes": las razones de la delicada situación en Santa Fe

Uno de los principales problemas que señaló es la reciente decisión de que el INACAP deje de ser un aporte obligatorio, lo que afectará directamente el financiamiento de las capacitaciones para las cámaras y federaciones. “Eso nos obliga a repensar cómo seguir sosteniendo acciones fundamentales para el desarrollo del sector”, dijo Causo.

En picada

Sin embargo, el mayor foco de preocupación es la fuerte caída del consumo. “La gente no llega a fin de mes. Hay endeudamiento con tarjetas, aumentos en servicios, baja en las ventas y una presión impositiva que no da tregua”, explicó.

El presidente de FECECO también mencionó la incidencia de los altos costos de la energía. “Recibimos boletas con subas de más del doble. Entendemos que la empresa provincial necesita sostenerse, pero no se considera que los pequeños comerciantes no pueden pagar esos montos. Las tarifas están desfasadas del poder adquisitivo real”, afirmó.

Además, advirtió sobre el cierre de sucursales del Banco Nación en localidades pequeñas, y remarcó que el impacto no es solo para el comerciante: “El que compra también recibe esa factura elevada y eso retrae aún más el consumo”.

Respecto a la carga tributaria, sostuvo que “todos hablan de reducirla, pero en la práctica aún no se ve ningún alivio. No hay un correlato directo entre la macroeconomía y lo que pasa en la calle. Todavía no se refleja ninguna mejora en los bolsillos de la gente ni en los mostradores de los comercios”.

Causo también destacó que desde FECECO participarán del Consejo Económico y Social de la provincia, donde abordarán temas como educación, producción y seguridad. “Estamos atentos a todo. La situación general es delicada. No estamos para festejar nada. Pero vamos a dar pelea para defender a nuestros centros comerciales y buscar soluciones, dentro de lo posible”, concluyó.