Amsafe rechazó la propuesta paritaria y convocó a un paro de 24 horas para el miércoles 14 de mayo

La conducción del gremio expresó que la oferta oficial "no contempla las verdaderas necesidades del sector docente", y cuestionó duramente al gobierno por imponer una propuesta sin una verdadera instancia de negociación colectiva.

“Esta propuesta no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos los docentes. No contempla la recomposición salarial que debe cubrir no solo la inflación de este semestre, sino también la pérdida del año 2024 y la deuda del 2023”, señaló el titular del gremio, Rodrigo Alonso.

rodrigo alonso amsafe.jpg El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso. José Busiemi

Sobre el presentismo

Otro de los puntos de conflicto está relacionado con el presentismo, un plus salarial que, según denunciaron, obliga a "docentes a trabajar enfermos, incluso en casos de embarazo o situaciones médicas delicadas".

“Eso no es calidad educativa. Lo que están haciendo con las compañeras y los compañeros jubilados es vergonzoso”, remarcó el gremialista.

Además aseguraron que ya no existe temor frente al descuento por paro, y que la medida de fuerza responde a una necesidad real y urgente de los trabajadores de la educación.

“El gobierno tiene que dejar de atacar a Amsafe y de maltratar a los docentes. Tiene que implementar políticas públicas que recuperen los derechos salariales, laborales y previsionales. No estamos discutiendo los niveles de adhesión, sino una definición colectiva tomada democráticamente”.

Por último, criticaron al gobierno por alejarse del contrato electoral con la ciudadanía y optar por un camino de “ajuste e imposición”.

“Si cumplieran con lo que prometieron, hoy no estaríamos en una medida de fuerza. La propuesta fue impuesta, no fue negociada. Dinamitaron un ámbito esencial de diálogo”, concluyeron desde la conducción sindical.

¿Cuál es la oferta de las paritarias de Santa Fe?

El aumento propuesto por el gobierno santafesino toma como referencia los haberes de marzo. La suba se divide de la siguiente manera:

3% en abril

2,6% en mayo

2,4% en junio

Para completar la oferta, las autoridades provinciales confirmaron un pago complementario para igualar el incremento del 9,5% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer trimestre. El objetivo del Poder Ejecutivo es convocar a los sindicatos en julio para la próxima revisión salarial.