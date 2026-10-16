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Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Se incorporaron 40 bombas de bajo levante y 50 de achique para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. La inversión supera los $1.100 millones.

16 de octubre 2026 · 14:11hs
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Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este viernes 90 nuevas bombas adquiridas para reforzar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias hídricas que puedan generarse por el fenómeno de El Niño.

La incorporación de estos equipos será presentada este viernes a las 10 en la Terminal de Agrograneles del Puerto Santa Fe (3 de Febrero y Av. Circunvalación), y forma parte de las acciones de preparación del Gobierno Provincial para anticiparse a posibles emergencias y disponer de mayores recursos para asistir a las localidades que lo requieran. El monto de inversión es de $ 1.109.772.600.

LEER MÁS: Ante los pronósticos de El Niño, Santa Fe recuperará el 100% de su capacidad de bombeo con la reparación de 40 electrobombas

Equipamiento para fortalecer la respuesta

La adquisición del Gobierno Provincial incluye 40 bombas de bajo levante con distintas capacidades: 22 con un caudal de un millón de litros por hora cada una; 14 de dos millones de litros por hora; y cuatro de tres millones de litros por hora.

Además, se compraron 50 bombas de achique con un caudal de 90.000 litros por hora cada una.

Los equipos serán administrados por el Gobierno Provincial para atender posibles contingencias hídricas. Su incorporación permitirá fortalecer la disponibilidad de recursos para intervenir ante situaciones de emergencia, con el objetivo de reducir sus efectos y acompañar a las comunidades afectadas.

La adquisición se suma al trabajo que se viene desarrollando durante estos meses en materia de prevención y preparación, en coordinación con municipios y comunas. Esta articulación busca anticipar necesidades, organizar los recursos disponibles y fortalecer la capacidad de respuesta en cada territorio, para actuar de manera coordinada ante posibles contingencias hídricas y proteger a las comunidades.

El Niño bombas provincia equipamiento Santa Fe
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