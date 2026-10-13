El legado social de los Juegos Suramericanos: Cáritas, Cilsa y Veteranos de Guerra recibieron casi $395 millones cada una

Los fondos provienen de los $1.183 millones recaudados por la venta anticipada de entradas y permitirán fortalecer los programas, servicios y acciones sociales de las tres instituciones en la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este martes $1.183.836.000 recaudados a través de la venta anticipada de entradas para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 a tres instituciones con trayectoria social en la provincia: Cáritas, Cilsa y la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe.

Cada entidad recibió $394.612.000. En el caso de Cáritas, el monto se dividió en partes iguales entre sus sedes de Santa Fe y Rosario.

El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde el mandatario explicó que la iniciativa surgió ante la expectativa que generaban las competencias y la necesidad de organizar el acceso del público a los eventos de mayor convocatoria.

Aunque las entradas eran gratuitas, se estableció un aporte mínimo para quienes quisieran reservarlas anticipadamente, con el propósito de administrar la disponibilidad de lugares y promover un uso responsable de los accesos. La recaudación se destinó a organizaciones que desarrollan tareas sociales en distintos puntos de la provincia.

Pullaro destacó el impacto social de los Juegos Suramericanos

“Ahí surgió la idea de aportar a instituciones que trabajan de manera solidaria y colaborativa y que, cada vez que el Gobierno Provincial, los gobiernos locales o la gente los necesitan, están a disposición”, señaló Pullaro.

El gobernador sostuvo que los recursos permitirán atender distintas necesidades de las entidades beneficiarias, desde mejoras de infraestructura hasta el fortalecimiento de los servicios y la asistencia directa a quienes más lo necesitan.

“Algunos servirán para mejorar la infraestructura; otros, algún servicio que prestan, o irán a la gente, que es lo que nosotros queremos”, expresó.

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Pullaro también destacó la participación ciudadana durante las dos semanas de competencia y el impacto del evento más allá del ámbito deportivo. “Pudimos demostrar que el deporte, la cultura y la producción son una opción en la provincia de Santa Fe”, afirmó.

“Se apagó la llama de los Juegos Suramericanos, pero se encendió el corazón y el alma de la provincia invencible de Santa Fe”, concluyó.

El legado social de los Juegos Suramericanos

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, destacó que la distribución de los fondos forma parte del legado de Santa Fe 2026 y recordó que fue el gobernador quien eligió a las instituciones beneficiarias.

“El resultado de los Juegos también se ve reflejado en las instituciones de nuestra provincia”, sostuvo la funcionaria, quien remarcó el papel de las organizaciones en la asistencia y el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad.

Tejeda también valoró el respaldo estatal a estas entidades y consideró que el deporte constituye una herramienta para generar transformaciones sociales. En ese sentido, planteó la importancia de sostener el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones después de la competencia.

La iniciativa apunta a que el impacto de los Juegos no se limite a la infraestructura deportiva y a las actividades realizadas durante el evento, sino que también alcance a organizaciones que trabajan con personas y comunidades de toda la provincia.

Para qué utilizarán los fondos las instituciones

El director de Cáritas Santa Fe, Julio Giménez, definió la entrega como “un gesto de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que hacemos en la institución”.

Explicó que la organización desarrolla programas de asistencia ante necesidades básicas, entrega alimentos y ropa, y promueve iniciativas de formación, capacitación, talleres y creación de cooperativas. El aporte permitirá fortalecer esas acciones y ampliar su presencia en la comunidad.

Por su parte, el director de Cáritas Rosario, Gabriel Monte, agradeció que la entidad fuera seleccionada y señaló que el dinero les permitirá “hacer más cosas, de la mejor manera posible, para los que más lo necesitan”.

La presidenta de Cilsa, Silvia Carranza, también destacó la importancia de los recursos para sostener los programas sociales de la institución. “El resultado de estos Juegos realmente nos sorprendió gratamente. Es algo que necesitamos mucho para seguir con todos nuestros programas sociales”, expresó.

En tanto, el presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe, Rolando Gómez, indicó que los fondos se distribuirán entre las 12 instituciones que integran la entidad.

“Esto nos va a solucionar un montón de problemas y nos va a dar una mano enorme. Hay centros que muchas veces se sostienen con el aporte de los propios veteranos”, afirmó. Además, valoró la participación de los excombatientes durante los Juegos y la importancia de continuar difundiendo la causa Malvinas.

Del acto participaron también el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, entre otras autoridades.

Con la distribución de los fondos recaudados, el Gobierno provincial busca extender el impacto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y reforzar el trabajo de tres organizaciones que desarrollan acciones sociales en la provincia.