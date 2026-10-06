La UTN estrena la Villa Suramericana: con más de 2.000 estudiantes arrancaron sus Juegos Deportivos Nacionales en Santa Fe

Por primera vez, la capital provincial es sede del certamen universitario que reúne a 30 facultades regionales de 12 provincias. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto de apertura en la UTN Santa Fe, donde ratificó la defensa de la universidad pública como motor de movilidad social . El evento reutiliza la infraestructura logística y habitacional dejada por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este martes del acto de apertura de los Juegos Deportivos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) , que se realizan por primera vez en la ciudad de Santa Fe.

Más de 2.000 estudiantes, docentes y colaboradores de 30 facultades regionales de la UTN, provenientes de 12 provincias, ya se encuentran alojados en la Villa Suramericana. De este modo, el espacio vuelve a recibir una actividad masiva pocos días después de la finalización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Pullaro dio la bienvenida

Durante el acto, que se realizó en la sede de la Facultad Regional Santa Fe, Pullaro dio la bienvenida a los presentes y recordó que “hace unos días tuvimos el evento deportivo más grande que vivió Sudamérica, y eso nos puso muy orgullosos a los santafesinos. Y nos dio mucha alegría colaborar con las instalaciones de la Villa para que ustedes puedan venir a nuestra provincia. Nos llena de orgullo”.

A continuación, el gobernador señaló que “nosotros defendemos el federalismo y la educación pública, porque somos hijos de la educación pública” y ejemplificó: “Soy la primera generación de mi familia que es graduado universitario. Soy nieto de analfabetos o semi analfabetos; esta es la movilidad social que nos da la universidad pública en la Argentina. Por eso siempre, desde esta provincia, la vamos a defender”.

Con respecto a los Juegos Deportivos de la UTN, Pullaro indicó que significan “un momento muy lindo para poder compartir y mostrar valor, vocación, disciplina, superación, pero fundamentalmente la confraternidad, en el que se van a conocer y entablar nuevas relaciones que les van a permitir crecer. Y para nosotros, realmente es hermoso que lo puedan vivir aquí, en esta provincia”, finalizó.

Satisfacción

También el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, le dio la bienvenida a la ciudad a los estudiantes y agradeció “la alegría que contagian”.

En tanto, el rector de la UTN, Rubén Soro, manifestó su alegría “de tener a nuestros jóvenes en este estadio que tiene mucha historia” y destacó al gobernador Pullaro y a los gobiernos provinciales y municipales, “que entienden que es importante que en sus ciudades haya universidades nacionales”. Para concluir, resaltó la infraestructura deportiva y la Villa Olímpica de Santa Fe, “que tan amablemente el Gobierno Provincial puso a disposición de esta competencia”.

Por último, el decano de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional, Alejandro Tóffolo, dio la bienvenida a los participantes y afirmó que “esto que vamos a vivir estos días implica mucha sinergia y trabajo conjunto. Para la UTN el deporte es muy importante y hoy se ve reflejado en estos Juegos”.

Juegos deportivos

La competencia se desarrollará hasta el 11 de octubre y reunirá a las delegaciones de las facultades regionales de la UTN. Durante seis días, los participantes convivirán en la Villa Suramericana y se trasladarán desde allí hacia los distintos espacios deportivos de la ciudad. Fútbol y vóley estarán entre las disciplinas previstas.

Hasta ahora, organizar un encuentro de estas características requería recurrir a complejos como los de Chapadmalal o Embalse, preparados para recibir y alojar a grandes contingentes. En esta oportunidad, las 30 delegaciones podrán concentrarse en un mismo predio durante toda la semana de competencia.

La organización también recupera parte de la experiencia que dejaron los Juegos Suramericanos. La UTN trabaja junto al Gobierno Provincial, la Municipalidad y equipos que participaron de Santa Fe 2026 para coordinar el alojamiento, los traslados y la logística necesaria para movilizar a más de 2.000 personas durante seis días.

También estuvieron presentes los ministros de Educación, José Goity; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; y la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella.