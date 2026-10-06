Uno Santa Fe | Santa Fe | UTN

La UTN estrena la Villa Suramericana: con más de 2.000 estudiantes arrancaron sus Juegos Deportivos Nacionales en Santa Fe

Por primera vez, la capital provincial es sede del certamen universitario que reúne a 30 facultades regionales de 12 provincias. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto de apertura en la UTN Santa Fe, donde ratificó la defensa de la universidad pública como motor de movilidad social. El evento reutiliza la infraestructura logística y habitacional dejada por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

6 de octubre 2026 · 19:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La UTN estrena la Villa Suramericana: con más de 2.000 estudiantes arrancaron sus Juegos Deportivos Nacionales en Santa Fe

La UTN estrena la Villa Suramericana: con más de 2.000 estudiantes arrancaron sus Juegos Deportivos Nacionales en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este martes del acto de apertura de los Juegos Deportivos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que se realizan por primera vez en la ciudad de Santa Fe.

Más de 2.000 estudiantes, docentes y colaboradores de 30 facultades regionales de la UTN, provenientes de 12 provincias, ya se encuentran alojados en la Villa Suramericana. De este modo, el espacio vuelve a recibir una actividad masiva pocos días después de la finalización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

LEER MÁS: El legado los Juegos Suramericanos: la Villa de atletas alojará a 2.000 estudiantes de la UTN antes de convertirse en un nuevo barrio santafesino

Pullaro dio la bienvenida

Durante el acto, que se realizó en la sede de la Facultad Regional Santa Fe, Pullaro dio la bienvenida a los presentes y recordó que “hace unos días tuvimos el evento deportivo más grande que vivió Sudamérica, y eso nos puso muy orgullosos a los santafesinos. Y nos dio mucha alegría colaborar con las instalaciones de la Villa para que ustedes puedan venir a nuestra provincia. Nos llena de orgullo”.

A continuación, el gobernador señaló que “nosotros defendemos el federalismo y la educación pública, porque somos hijos de la educación pública” y ejemplificó: “Soy la primera generación de mi familia que es graduado universitario. Soy nieto de analfabetos o semi analfabetos; esta es la movilidad social que nos da la universidad pública en la Argentina. Por eso siempre, desde esta provincia, la vamos a defender”.

Con respecto a los Juegos Deportivos de la UTN, Pullaro indicó que significan “un momento muy lindo para poder compartir y mostrar valor, vocación, disciplina, superación, pero fundamentalmente la confraternidad, en el que se van a conocer y entablar nuevas relaciones que les van a permitir crecer. Y para nosotros, realmente es hermoso que lo puedan vivir aquí, en esta provincia”, finalizó.

Satisfacción

También el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, le dio la bienvenida a la ciudad a los estudiantes y agradeció “la alegría que contagian”.

En tanto, el rector de la UTN, Rubén Soro, manifestó su alegría “de tener a nuestros jóvenes en este estadio que tiene mucha historia” y destacó al gobernador Pullaro y a los gobiernos provinciales y municipales, “que entienden que es importante que en sus ciudades haya universidades nacionales”. Para concluir, resaltó la infraestructura deportiva y la Villa Olímpica de Santa Fe, “que tan amablemente el Gobierno Provincial puso a disposición de esta competencia”.

Por último, el decano de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional, Alejandro Tóffolo, dio la bienvenida a los participantes y afirmó que “esto que vamos a vivir estos días implica mucha sinergia y trabajo conjunto. Para la UTN el deporte es muy importante y hoy se ve reflejado en estos Juegos”.

Juegos deportivos

La competencia se desarrollará hasta el 11 de octubre y reunirá a las delegaciones de las facultades regionales de la UTN. Durante seis días, los participantes convivirán en la Villa Suramericana y se trasladarán desde allí hacia los distintos espacios deportivos de la ciudad. Fútbol y vóley estarán entre las disciplinas previstas.

Hasta ahora, organizar un encuentro de estas características requería recurrir a complejos como los de Chapadmalal o Embalse, preparados para recibir y alojar a grandes contingentes. En esta oportunidad, las 30 delegaciones podrán concentrarse en un mismo predio durante toda la semana de competencia.

La organización también recupera parte de la experiencia que dejaron los Juegos Suramericanos. La UTN trabaja junto al Gobierno Provincial, la Municipalidad y equipos que participaron de Santa Fe 2026 para coordinar el alojamiento, los traslados y la logística necesaria para movilizar a más de 2.000 personas durante seis días.

También estuvieron presentes los ministros de Educación, José Goity; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; y la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella.

UTN Juegos Pullaro
Noticias relacionadas
Acuerdo Judicial. Corte Suprema, MPA y Defensa pactaron la distribución de 2.628 m² en el Anexo de Tribunales.

Fin al conflicto en los Tribunales de Santa Fe: la Corte, el MPA y la Defensa acordaron la distribución del nuevo Anexo

Boleto de colectivo. El estudio de costos presentado por las empresas ubica la tarifa plena necesaria en $2.650.

Boleto de colectivo en Santa Fe: el Municipio advierte que "el usuario está al límite" y busca alternativas al pedido de aumento

Empresas de colectivos. Piden una tarifa plena de $2.650 para cubrir los costos del sistema en Santa Fe.

Colectivos en Santa Fe: las empresas piden una tarifa plena de $2.650 para cubrir los costos del sistema y esperan una definición del municipio

Despedida del 10. Hinchas santafesinos viajaron a Buenos Aires para acompañar a Lionel Messi en su último partido ante el público argentino.

Santafesinos, presentes en el Monumental para vivir la última noche de Messi con la Selección

Lo último

Jorge Baliño vuelve a dirigir a Colón después de dos años

Jorge Baliño vuelve a dirigir a Colón después de dos años

La emoción de Messi y Scaloni en el Himno Nacional Argentino frente a Benín

La emoción de Messi y Scaloni en el Himno Nacional Argentino frente a Benín

Unión ya tiene árbitro para jugar contra Defensa en el 15 de Abril

Unión ya tiene árbitro para jugar contra Defensa en el 15 de Abril

Último Momento
Jorge Baliño vuelve a dirigir a Colón después de dos años

Jorge Baliño vuelve a dirigir a Colón después de dos años

La emoción de Messi y Scaloni en el Himno Nacional Argentino frente a Benín

La emoción de Messi y Scaloni en el Himno Nacional Argentino frente a Benín

Unión ya tiene árbitro para jugar contra Defensa en el 15 de Abril

Unión ya tiene árbitro para jugar contra Defensa en el 15 de Abril

Ovación y aplausos en el último calentamiento de Messi con la Selección Argentina

Ovación y aplausos en el último calentamiento de Messi con la Selección Argentina

Facu Sánchez: Se hizo una bola negativa tan grande en Colón que no se pudo controlar

Facu Sánchez: "Se hizo una bola negativa tan grande en Colón que no se pudo controlar"

Ovación
La Selección Argentina goleó a Benín en una emocionante despedida de Lionel Messi

La Selección Argentina goleó a Benín en una emocionante despedida de Lionel Messi

Unión ya tiene árbitro para jugar contra Defensa en el 15 de Abril

Unión ya tiene árbitro para jugar contra Defensa en el 15 de Abril

Jorge Baliño vuelve a dirigir a Colón después de dos años

Jorge Baliño vuelve a dirigir a Colón después de dos años

La UBA le entregó a Messi el título de Doctor Honoris Causa

La UBA le entregó a Messi el título de Doctor Honoris Causa

La reserva de Unión cortó la mala racha con una goleada a Banfield y sueña con los playoffs

La reserva de Unión cortó la mala racha con una goleada a Banfield y sueña con los playoffs

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe